"Özerkliğin sonu" olarak tepki çeken yasa tasarısına karşı Hong Kong'da protestolar düzenlendi

Çin yönetiminin yeni yasalar çerçevesince Hong Kong’ta istihbarat birimleri oluşturmasının önünü açan yeni kanun taslağı kriz yarattı. Hong Kong'da çok sayıda insan yeni tip Koronavirüs önlemlerini dikkate alsa da Pekin'in kanun taslağına tepki olarak sokağa çıktı.

Tasarının taslağına göre Çin Parlamentosu'na Pekin'in terör veya ayrılıkçı olarak nitelendirdiği eylemlere karşı bir yasal çerçeve oluşturma ve mekanizmalar devreye sokma yetkisi verecek.

Yeni yasa çerçevesince Çin hükümeti Hong Kong’ta istihbarat birimleri açabilecek Hong Kong’un yönetimini atlayarak hareket edebilecek. Demokrasi yanlısı hareketi destekleyen Hong Kong yasa yapıcıları, tasarıyı "Hong Kong'un sonu" olarak nitelendirdi.

1997’de Çin ile anlaşarak “Bir ülke, iki sistem” formülünü uygulayan Hong Kong’ta Pekin yönetiminin bu hamlesi tepki çekti. Covid-19 salgınına rağmen yüzleri maskeli çok sayıda gösterici, Çin’i protesto etmek için sokaklara döküldü.

Reuters haber ajansı, polisin biber gazı ile müdahale ettiğini yazdı.