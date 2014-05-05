'Özerk Kürdistan'ı talep değil, inşa edeceğiz'

HDP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, Abdullah Öcalan'ın son görüşmesinde "Daha derinlikli bir süreci, ya derinlikli bir müzakere, ya da savaşlı çatışmayı getirecek" sözlerini anımsatarak "İşte müzakerelerin devam etmesi, bir daha bu coğrafyada savaşın yaşanmaması için bizim yapmamız gereken şeyler var. Artık sıra bizde; biz özerk Kürdistan'ı talep eden değil, inşa edeceğiz. Türkiye ile birlikte demokratikleştireceğiz" dedi.

Roboski’deki hava saldırısında 34 kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle 2 yıldır yapılmayan Beyazsu Kültür ve Sanat Festivali'ne, HDP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, Şırnak Milletvekilleri Selma Irmak ve Faysal Sarıyıldız, bölge belediye başkanları ile yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Bir zamanlar şiddetli çatışmaların yaşandığı Kel Mehmet Dağları eteklerinde, göçerlerin yaylaya çıkacağı sembolik günde kutlanan festivalde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, "Yanı başımızda Roboski'de 34 canımıza mal olan, devlet tarafından bir katliam gerçekleşti. Hala 34 insanımızı öldürenler yargılanmadılar. Hala Roboskili aileler adalet arayışında. Sadece Roboskili aileler değil, onunla birlikte bütün Şırnak, bütün Türkiye, bütün Kürtler bu adalet arayışındadırlar. O yüzden 2 yıldır bu festival yapılmıyor. Biz acılarımıza rağmen yeniden bir başlangıç yapmak istedik" dedi.

‘Türkiye ile birlikte demokratikleşeceğiz’

Yaşanan acılara rağmen yaşamın devam ettiğini söyleyen Tuncel, "Şunu ifade etmek istiyorum; Önümüzdeki dönem, zorlu bir dönem. Önümüzdeki dönem demokratik, özerk Kürdistan'ı inşa etme süreci, aynı zamanda Türkiye'yi demokratikleştirme sürecidir. Biz Kürdistan'da kendi dilimizle, kültürümüzle, kendi kendimizi yöneteceğiz. Artık bunu talep eden değil, inşa eden olacağız, diğer yandan da birlikte yaşadığımız halkları da değiştireceğiz. Ankara'yı da değiştireceğiz. Ankara'nın bu inkarcı, imhacı asimilasyon politikası değişmediği sürece, başımızdan bombalar eksik olmayacak, bu ülkede savaş son bulmayacaktır. Abdullah Öcalan son görüşmesinde dedi ki, 'Artık daha derinlikli bir süreci, ya derinlikli bir müzakere sürecini, yada bir savaşlı çatışmayı getirir.' İşte müzakerelerin devam etmesi bir daha bu coğrafyada savaşın yaşanmaması için bizim yapmamız gereken şeyler var. Artık sıra bizde; biz özerk Kürdistan'ı inşa edeceğiz. Türkiye ile birlikte demokratikleştireceğiz. Ortadoğu halklarıyla güzel bir gelecek kuracağız" diye konuştu.

‘Öcalan'ın selamı boşuna değil’

Kürtlerin özgürleşmesinin, birlikte yaşadığı toplumların da özgürleşmesi anlamına geleceğini ifade eden Tuncel, "Yani Ortadoğu'da Kürt halkının özgürlük sorunu, sadece Kürtler'i özgürleştirmeyecek. Birlikte yaşadığı, Arap, Türkmen, Ermeni, Asuri, Süryani, Azeri gibi bütün halkları da özgürleştirecektir. Şimdi sıra 30 yılık bu mücadelenin kazanımlarını başka bir aşamaya taşımaktır. O yüzden yeni dönem görevimiz inşa etmektir. Yani başkasından beklemeyeceğiz. Devletten talep etmeyeceğiz. Ama önce bu sisteme, bu tekçi, bizi yok sayan, dilimizi, kimliğimizi yok sayan, hala bizi linç etmeye çalışan zihniyeti başımızdan def etmemiz gerekiyor" dedi.