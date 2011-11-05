-Özerk Keşmir Bölgesi Cumhurbaşkanı Yakup Han, Erciş'te ERCİŞ (A.A) - 05.11.2011 - Pakistan'ın özerk Keşmir bölgesi Cumhurbaşkanı Serdar Yakup Han, ''100 bin kişinin hayatını kaybettiği depremde, acılarımızı paylaşmaya koşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve yardıma koşan Türk halkını hiçbir zaman unutmayacağız'' diye bildirdi. Erciş ziyareti kapsamında ilk olarak İHH-İnsani Yardım Vakfı tarafından Erciş ilçe merkezine kurulan çadır kenti ziyaret eden Han, çalışmalar hakkından bilgi aldıktan sonra, enkaz alanlarına gitti, depremde yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı dileğinde bulundu. İHH-İnsani Yardım Vakfı tarafından Erciş ilçe merkezinde kurulan aşevinde, depremzedelere yemek dağıtan Pakistan'ın özerk Keşmir bölgesi Cumhurbaşkanı Serdar Yakup Han, bir grup depremzedeyle yemek yedi. Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2005 yılında Keşmir'de yaşanan depremde yaklaşık 100 bin kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, ''100 bin kişinin hayatını kaybettiği depremde, acılarımızı paylaşmaya koşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve yardıma koşan Türk halkını hiçbir zaman unutmuyoruz. Keşmir'de yaşanan depremin yaralarını birlik ve beraberlik duygusu ile hareket ederek sardık. Türkiye'de insanların Vanlı kardeşlerinin yardımına koşarken birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini gördük ve duygulandık'' dedi. Depremzedeler için Türk Kızılay'a kan bağışında bulunan Han, Keşmirli Müslümanların, depremde yaşamına yitiren Türk kardeşleri için dua ettiğine söyledi.