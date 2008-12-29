Özer'in tercihi yurt dışı



Transferin gözde ismi Ankaraspor'lu Özer Hurmacı, kendisine İspanyol takımlarından da teklif geldiğini belirterek, "Büyük takımlara gitmektense yurt dışında oynamayı tercih ederim" dedi.





Ankaraspor'un başarılı oyuncuları Özer Hurmacı ve Ediz Bahtiyaroğlu'nu ara transfer döneminde renklerine bağlamak için birçok takım harekete geçti.



Ümit Milli Takım'da da forma giyen başarılı orta saha oyuncusu Özer, performansıyla yerli ve yabancı çok sayıda takımın dikkatini çekiyor. Geçen sene Fenerbahçe'nin talip olduğu ancak teknik heyetin isteğiyle Ankaraspor'da kalan 21 yaşındaki Özer, takımının Antalya kampında soruları yanıtladı.



Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan, yurt dışında da İspanya'dan Sevilla ve Espanyol takımlarından transfer teklifleri aldığını anlatan Özer, kulübüyle 2011 yılına kadar sözleşmesi olduğunu hatırlattı. Özer, ''22 yaşına girmek üzereyim. Şimdi olmasa da sezon sonunda gitmeyi düşünüyorum'' dedi.



Yabancı takımların transfer tekliflerine daha sıcak baktığını ifade eden Özer Hurmacı, ''Buradaki polemiklere katlanmaktansa yurt dışına gitmeyi tercih ederim. Futbolcuların Türkiye'de büyük takımlara transfer olmalarındaki amacı da yurt dışında futbol oynamaktır. Olursa ben direkt yurt dışında oynamak istiyorum'' diye konuştu.



Ankaraspor ve Ümit Milli Takımı'nın istikrarlı savunma oyuncusu Ediz Bahtiyaroğlu da Fenerbahçe'nin kendisini transfer etmek istediğini söyledi. Ankaraspor'da mutlu olduğunu ifade eden 22 yaşındaki genç oyuncu, ''Ancak, her futbolcunun bir hedefi vardır. Bu hedeflerden biri de büyük takımlarda oynamaktır. Eğer iki kulüp anlaşırsa benim transferim de gerçekleşir'' ifadelerini kullandı.



Bu arada Ankaraspor, Belek Rixos Otel'de, teknik direktör Aykut Kocaman idaresinde, günde 2 antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarına devam ediyor.

