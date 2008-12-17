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Spor

Özer'e izin yok

Adı Fenerbahçe ile anılan Ankaraspor'un genç yıldızı Özer Hurmacı'ya kulübünden izin çıkmadı.

17 Aralık 2008 02:00


Adı Fenerbahçe ile anılan Ankaraspor'un genç yıldızı Özer Hurmacı'ya kulübünden izin çıkmadı. Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Gökçek, "10 milyon Euro da verseler biz Özer'i satmayı düşünmüyoruz" dedi.


Ankaraspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Gökçek, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Özer Hurmacı'yı sezon sonuna kadar hiçbir takıma vermeyeceklerini söyledi.

Gökçek, Özer'in çok iyi bir sezon geçirdiğini belirterek, ''Gazetelerde yer alan rakamları bir kenara koyun, 10 milyon Euro da verseler biz Özer'i satmayı düşünmüyoruz. Özer'in bir başka takıma transferiyle ilgili haberler tamamen gerçek dışı'' diye konuştu.

Kendilerine şu ana kadar hiçbir kulüpten resmi teklif gelmediğini vurgulayan Gökçek, ''Özer, sezon sonuna kadar Ankaraspor formasını giyecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın'' dedi.

KALECİ GÖKHAN VE EREN'LE YOLLAR AYRILDI
Bu arada Ankaraspor, kaleci Gökhan Tokgöz ve savunma oyuncusu Eren Aydın'dan kendilerine kulüp bulmasını istedi.

Gençlerbirliği'nden transfer edilen 2 futbolcudan kaleci Gökhan, 2 maçta Ankaraspor kalesini korurken, Eren ise mavi-beyazlı formayı 11 kez giyebildi.

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