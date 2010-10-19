-ÖZER'DEN KÖTÜ HABER İSTANBUL (A.A) - 19.10.2010 - Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de dün akşam Konyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Özer Hurmacı'nın sol ayak tarak kemiğinde çatlak tespit edildi. Maçta, daha önce ameliyat edildiği sol ayak tarak kemiğinden sakatlanan sarı-lacivertli futbolcunun, bugün Kadıköy Acıbadem Hastanesi'nde tomografisi çekildi. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Özer Hurmacı'nın ayağında çatlak tespit edildiği belirtilerek, ''Tedavisine hemen başlanan futbolcumuzun aynı bölgeden yeni bir operasyon geçirip geçirmeyeceğine, önümüzdeki günlerde yapılacak kontrollerin ardından karar verilecek'' denildi. Özer, sarı-lacivertli ekibin 24 Ekim Pazar günü Galatasaray ile yapacağı derbi maçta forma giyemeyecek.