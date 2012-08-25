Özer Hurmacı Kasımpaşa'da

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Fenerbahçe'den gözden çıkarılan Özer Hurmacı ile her konuda anlaşmaya vardı.

Sporx.com'un haberine göre, Fenerbahçe'nin 2009 yılında büyük umutlar ile Ankaraspor'dan transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Özer Hurmacı, teknik direktör Aykut Kocaman tarafından 'gönderilecek' oyuncular listesinde başı çekiyordu.

Mersin İdman Yurdu'nun da ısrarlı bir şekilde transfer etmek istediği Özer'in transferi konusunda Fenerbahçe ile masaya oturan Kasımpaşa, sarı-lacivertli kulüpten gerekli izni aldı. Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshederek bonservisini eline alacak olan Özer ise Kasımpaşa ile prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe, 2009 yılunda Özer Hurmacı için Ankaraspor'a 4.2 milyon euro ve İlhan Parlak ile Özgür Çek'i vermişti.