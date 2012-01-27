Özer Çiller ister Peker yapardı

T24- Gizli tanık Poyraz, "Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker grubunda çalıştım, çok sayıda gayrimeşru işlere karıştım. Gebze, İstanbul’un arka bahçesiydi. Sedat Peker’e ait olan villaya sorgulanmak üzere insanlar getiriliyordu"













Milliyet'in haberine göre, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen 1. Ergenekon Davası’nın 213. duruşmasında gizli tanık ‘Poyraz’ ifade vermeye devam etti. Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese’nin yönelttiği sorular, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker grubunda çalıştığını, birçok gayri meşru işlere karıştığını söyleyen Poyraz’ın verdiği yanıtlar şöyle:



ÖZESE: Sedat Peker, Mehmet Ağar’ı tanır mıydı?

POYRAZ: Onu bilmiyorum ama Özer Çiller’i çok iyi tanır. Mesela bir seçim bölgesinde Çiller’in partisinin kazanması gerekiyorsa Özer Çiller, Peker’i arardı. Sedat Peker Özer Çiller’in istediği kişilerin DYP il ve ilçe yönetimine gelmesini sağlardı. Sedat Peker biraz da gündem peşindeydi. Gündemden düşünce deprem bölgesindekilere yemek verdi. Orada çadır kurdu, çadırın önüne de Sedat Peker ismini yazdırdı.

Ö: Sedat Peker öğrencilere de burs verir miydi?

P: Sedat Peker bazı öğrencilere burs verirdi. Ancak o öğrenciler nerede okurdu bilmiyorum. Sedat Peker’in her başı sıkıştığında ya da polis tarafından arandığında Veli Küçük’ün yanına uğrardı. Peker’le birlikte gezerken aniden bir telefonu gelir arabanın yönü Gebze’ye dönerdi. Veli Küçük’ün yanına giderdik.

Ö: Peker’in askerlik yapmadığı, askerlik yapmamak için çürük raporu aldığı doğru mu?

P: Evet, çürük raporu işini bağlayan da benim. Bir dönem birlikte çalıştığım Allattin Çakıcı’nın yanına gelip giden Celal astsubay vardı ona söyledim, o halletti. Sonra o da Peker’in adamı oldu. Sedat Peker bir anda çok büyüdü. İbrahim Tatlıses Drej Ali’nin korumasındaydı. Koruması karşılığında ona yüzde 20 pay veriyordu. Drej Ali çok istiyor diye Kürşat Yılmaz’a gitti. Yılmaz ise yüzde 40 aldı. Ondan da kaçıp Peker’e sığındı. Peker ise yüzde 60 aldı. Yasa dışı işlerde parola kullanıyorduk Mesela bir kişinin bacağına sıkılacaksa ‘bacağı ağrıyor, romatizması var, aspirin ver’ denirdi.





‘Psikolojim iyi değil’





Gizli tanık Poyraz’ın kendisiyle ilgili iddialarda bulunmasının ardından söz alan Sedat Peker, “13 yaşımda boks yapmaya başladım. Fenerbahçe’nin yıldızlarında lisanslı boksör adayı oldum. Benim vucüdum, karnım, boynum kesik içinde. Estetik yaptırmadım. Benim psikolojim iyi değil. 8 yıldır anti depresan kullanıyorum. Cezaevi psikoloğuyla görüşüyorum. Savcıdan özel izin alarak dışarıdan psikiyatrist getirttim. Cezevindeki hoparlörü söktüm. Hiç bir ses istemediğim için bir daha takmadılar. Benim psikolojik ruh halim bu. Askerlikten çürük raporu alırken 10 kişilik bir heyetin karşısına çıktım. Uzmanlar tarafından rapor verildi” diye konuştu.





‘Bir çomak da ben sokayım’





Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese’nin “Neden gizli tanık oldun?’ sorusuna Poyraz, “Buradan bakıyorum da Doğu Perinçek’i hiç sevmem. Yalçın Küçük de orada burada ’Selam Kürdistan’ diye bağırıyor. Veli amca demek bizi başka oynattı, elalemi başka. Hani milliyetçilik vardı. Vatan Millet Sakarya’ydı. Madem bizi kandırdın, ’Bir çomak da ben sokayım’ diyerek gizli tanık oldum” diye yanıt verdi.





Para kontrolü Küçük’teydi’





Poyraz, üye hakim Nihat Topal’ın sorularına şöyle yanıt verdi:

Sizin bulunduğunuz dönemde elde edilen gelirler ne şekilde paylaşılıyordu?

- Paylaşım yok. Sedat Peker, kişinin bir haftalık harcayacağı parayı hesaplar, ona göre haftalık verirdi.



‘Veli Küçük’ün Kocaeli Jandarma Alay Komutanı olduğu dönemde, Peker’in içinde para bulunan spor çanta ile alaya gittiği’ şeklindeki iddialarınız var. Bu paralar nereden temin ediliyordu?

- Alınan ihalelerden kazanılan paraların Sedat Peker’e gidiyordu. Peker önce rapor hazırlar, para bagaja konulurdu. İzmit’e gidiyorduk. Paranın kime gittiğini bilmiyorum ama kontrol Veli Küçük’teydi. Peker, Veli Küçük ile görü?mesinden sonra bürosuna çekilerek zarfları hazırlar, para da bu şekilde dağıtılırdı.



Sedat Peker’in Bayramoğlu’ndaki villayı Veli Küçük ile tanıştıktan sonra aldığını iddia ettiniz. Bu villada sanıklardan Veli Küçük, Muzaffer Tekin, Mehmet Fikri Karadağ toplantı yaptı mı?

- Bu villada toplantı yapıldığına şahit olmadım. Sorgulanmak amacıyla insanlar getirilirdi. Villa jandarma bölgesindeydi. Gebze İstanbul’un arka bahçesiydi. Oraya jandarma bakıyordu. Bizim mıntıkamız, rahat