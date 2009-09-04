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Kültür-Sanat

'Özellikle tüm kadınlardan destek bekliyorum'

Filmde ülkemizin ilk hemşirelerinden Safiye Hüseyin'in gözünden Çanakkale cephesinin gerisinde yaşananlar ortaya koyulacak.

04 Eylül 2009 03:00

Ülkemizin ilk hemşirelerinden Safiye Hüseyin, yönetmen Erdal Murat Aktaş'ın uzun araştırmaları ve çalışmalarının ardından Çanakkale Savaşı ile ilgili yapacağı filme konu oluyor. Bu filmde hemşire Safiye Hüseyin'in gözünden Çanakkale cephesinin gerisinde yaşananlar ortaya koyulacak.

2010'da hazır

2010 yılının iddialı projeleri arasında yer almaya hazırlanan filme Kızılay başta olmak üzere birçok kuruluş destek veriyor. Bütçesi 5 milyon dolar olan film için Aktaş, "Özellikle tüm kadınlardan destek bekliyorum. Bir şeylere sahip çıkma ve bunları anlatma zamanı çoktan geldi" diyor.

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