T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Özelleştirme'den Hazine'ye 500 milyon lira

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Hazine hesaplarına 500 milyar lira aktarıldı.

05 Temmuz 2010 03:00

T24- Özelleştirme İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, ÖİB tarafından, bugün, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 23. maddesine istinaden Hazine hesaplarına 500 milyon lira aktarıldığı bildirildi.


Açıklamada, bu çerçevede, Türk Telekom satış gelirleriyle birlikte, 1995-2010 Temmuz ayı itibariyle Hazine hesaplarına intikal eden toplam tutarın 28,5 milyar dolara ulaştığı belirtildi.


1995 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları sonucunda elde edilen; satış gelirleri, temettü gelirleri ve diğer gelirlerle birlikte, nakit olmak üzere, toplam 41,5 milyar dolar kaynak sağlandığı belirtilen açıklamada, aynı dönemde nakit olarak 39,8 milyar dolar kullanım gerçekleştirildiği kaydedildi.


Açıklamada, söz konusu tutarın yüzde 99;unun Hazineye ve kapsamdaki kuruluşlara (sermaye iştiraki, borç, personel ödemeleri) aktarma ile borç geri ödemeleri şeklinde kullanıldığı ifade edilirken, özelleştirme uygulamaları neticesinde gider ve masraf olarak tanımlanabilecek danışmanlık, ilan, reklam ve diğer giderlerin ise kullanımların yüzde 1'ini oluşturduğu bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24