Özelleştirme'den Hazine'ye 500 milyon lira

T24- Özelleştirme İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, ÖİB tarafından, bugün, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 23. maddesine istinaden Hazine hesaplarına 500 milyon lira aktarıldığı bildirildi.



Açıklamada, bu çerçevede, Türk Telekom satış gelirleriyle birlikte, 1995-2010 Temmuz ayı itibariyle Hazine hesaplarına intikal eden toplam tutarın 28,5 milyar dolara ulaştığı belirtildi.



1995 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları sonucunda elde edilen; satış gelirleri, temettü gelirleri ve diğer gelirlerle birlikte, nakit olmak üzere, toplam 41,5 milyar dolar kaynak sağlandığı belirtilen açıklamada, aynı dönemde nakit olarak 39,8 milyar dolar kullanım gerçekleştirildiği kaydedildi.



Açıklamada, söz konusu tutarın yüzde 99;unun Hazineye ve kapsamdaki kuruluşlara (sermaye iştiraki, borç, personel ödemeleri) aktarma ile borç geri ödemeleri şeklinde kullanıldığı ifade edilirken, özelleştirme uygulamaları neticesinde gider ve masraf olarak tanımlanabilecek danışmanlık, ilan, reklam ve diğer giderlerin ise kullanımların yüzde 1'ini oluşturduğu bildirildi.