-ÖZELLEŞTİRMEDE KRİTİK 15 GÜN ANKARA (A.A) - 17.05.2011 - Karamehmet-Kazancı ortaklığındaki MMEKA şirketinin gerekli ödemeyi yapamaması sonucu Başkent Doğal Gaz Dağıtım A.Ş'nin özelleştirme ihalesinin iptal edilmesi, aynı grubun İstanbul'un iki yakasının elektrik dağıtım ihalelerine yönelik 4,8 milyar dolarlık finansmanı bulup bulamayacağını belirsizliğe iterken, bütün özelleştirme sürecini etkileyecek konuyla ilgili kritik 15 güne girildi. Yetkililer, son pakette gerçekleştirilen elektrik dağıtım ihalelerini kazanan şirketlerin bu ay sonuna kadar Özelleştirme İdaresi Başkanlığına (ÖİB) ödemelerini yapması gerektiğine dikkat çekerek, bu hafta içinde Karamehmet-Kazancı ortaklığının nasıl bir ortaklık yapısıyla özelleştirme sürecine devam edip etmeyeceğinin de belli olmasının beklendiğini bildirdiler. Öte yandan MMEKA şirketinin finansmanı bulamaması halinde bundan sonraki özelleştirme sürecinin nasıl etkileneceğine yönelik sektörde oluşan soruların cevaplandırılması ve üretim özelleştirmesi sürecindeki şirketlerin bilgilendirilmesi için de bir konferans düzenlenecek. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının destekleri ile 24 Mayıs'ta Ankara'da ''Enerji Arz Güvenliği ve Özelleştirmeler Arenası'' gerçekleştirilecek. STEAM tarafından organize edilen ve tüm gün sürecek Arena'da, ÖİB Başkanı Ahmet Aksu tarafından elektrik dağıtım ve üretim özelleştirmelerinde bundan sonrası sürecin nasıl devam edileceği konusunda açıklamalar yapılacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Hasan Köktaş'ın açılışında konuşacağı etkinlikte, ÖİB yetkilileri özelleştirme sürecine ilişkin özel sektör temsilcilerinin sorularını cevaplandıracak. Arenada elektrik dağıtım ve üretim şirketlerinin temsilcileri, özelleştirme ve özel sektör yatırım süreçlerine yönelik beklentilerini anlatarak, ÖİB ve Bakanlık yetkililerine seçim sonrası sürece ilişkin sorular yöneltecek. Enerji arenasında ilgili kamu kurumlarının yanı sıra, yabancı ve yerli şirket yöneticilerinin katılımlarıyla şu konular ele alınacak: ''Elektrik dağıtım özelleştirmelerinde gelinen aşama, enerji yatırımları ve özelleştirmelerinde yurtdışı kaynaklı proje finansmanı imkanları, likit ve iyi işleyen enerji piyasası için Türkiye'nin faydaları, üretim özelleştirmesi yol haritası, üretim sektörü özelleştirmelerinden beklenen fayda, özelleştirilecek santraller, özel sektörün beklentileri, arz güvenliği, yatırımlar ve özelleştirmelerde hukuki düzenlemelerin rolü.'' Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın da katılması beklenen toplantıda Akkuyu Nükleer Güç Santralı A.Ş. Genel Müdürü Alexander Süperfin de nükleer santral kurulmasına yönelik çalışmaların geldiği aşama ve hedefler hakkında bir sunum yapacak.