Özelleştirmede dünya 5.'siyiz

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi ülkeler arasında Türkiye, özelleştirmede 5'inci sırada yer aldı.



2000-2007 yılları arasında OECD ülkelerinde gerçekleştirilen özelleştirme işlemlerinin büyüklük açısından değerlendirildiği Top-10 listesinde, Türkiye, 5. sıraya yerleşti.



2000 yılından bu yana OECD üye ülkelerinin başarılı özelleştirme politikalarının irdelendiği "21. Yüzyılda Özelleştirme: OECD Ülkelerinin Yakın Geçmişteki Tecrübeleri, Başarılı Uygulamalar Raporu"nda en büyük özelleştirme işlemleri sıralamasında Türk Telekom'un satışı ile 8. oldu.



OECD Özelleştirme ve Kamu Sermayeli Varlıkların Kurumsal Yönetişimi Çalışma Grubu tarafından 2008 ve 2009 yıllarında yapılan çeşitli toplantıların ardından hazırlanan söz konusu son raporda, özelleştirme süreçlerinde yaşanan temel zorluklar irdelendi ve yetkililere çözüm önerileri sunuldu.



Rapora göre, 2000-2007 yılları arasında OECD ülkelerinde gerçekleştirilen özelleştirme işlemlerinin büyüklük açısından değerlendirilmesinde Türkiye, Fransa, İtalya, Almanya ve Japonya'nın ardından Top-10 listesinde, 25 milyar dolar işlem büyüklüğü ile 5. sırada yer aldı.



Öte yandan, söz konusu yıllar arasında OECD ülkelerinde gerçekleştirilen en büyük 10 özelleştirme işlemi sıralamasında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 2005 yılında gerçekleştirilmiş olan Türk Telekom'un yüzde 55 oranındaki hissesinin blok satışı 8. büyük işlem olarak kayda geçti.