-Özelleştirmede ağırlık 2012'de ANKARA (A.A) - 21.10.2011 - Ekonomik konjonktürün etkisiyle ve yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda, özelleştirmede ağırlık 2012 başına kaydı. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ihale ilanında bulunan pek çok özelleştirme işleminde, son teklif verme süreleri uzatılırken, özelleştirme programında yer alan en büyük özelleştirme işlemlerinden biri olan köprü ve otoyol özelleştirmesinde son teklif verme süresi 16 Şubat 2012'ye uzatıldı. Daha önce son teklif verme tarihi, 15 Aralık 2011 olarak belirlenen ihalede, geçici teminat tutarı da 200 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Başkent Doğalgaz'da ise son teklif verme süresi 27 Ocak 2012'ye ertelendi. Daha önce 31 Ekim 2011'in son teklif verme tarihi olarak belirlendiği ihalede, geçici teminat tutarı da 30 milyon dolar olarak tespit edilmişti. 25 yıl süre ile işletme haklarının verilmesi yöntemi ile ihaleye çıkarılan köprü ve otoyolların özelleştirmesiyle, Avrupa ve Uzak Doğudan yatırımcıların ve fonlarla, yerli yatırımcıların da ilgilendiği ifade ediliyor. Başkent Doğalgaz'ın özelleştirme ihalesinde de Koç Grubu, Sabancı Grubu, Global Yatırım ve Akfen'in yer aldığı firmalar, gizlilik sözleşmesi imzalayarak bilgi odasına girerken, şartname alan yatırımcı sayısının da 10'u aştığı kaydediliyor. -Elektrik dağıtımlar devredilemezse, yeniden ihaleye çıkılacak- Elektrik dağıtım özelleştirmelerinde, Boğaziçi ve Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'de 30 Aralık'ta sona erecek ek sürenin dolması bekleniyor. Elektrik dağıtımda, devrin yapılamaması durumunda, en kısa süre içerisinde hazırlıkların yapılarak, yeniden ihaleye çıkılması öngörülüyor. Bu arada, Gediz, Toroslar ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ ihalelerinde hisse satış sözleşmesi imzalanması için davette bulunulan teklif sahipleri tarafından ek geçici teminat teslim edilmezken, hisse satış sözleşmesi imzalanması için ek süre talebinde de bulunulmamıştı. Bu durumda, Gediz Elektrik Dağıtım'da üçüncü teklif sahibi bulunmaması nedeniyle ihale süreci sona ererken, söz konusu diğer iki bölge için 3. teklif sahipleri sözleşme imzalamaya davet edilecek. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihale ilanına çıkarılan kuruluşlardan, sadece Türkiye Şeker Fabrikaları'na ait Portföy B (Malatya, Erzincan, Elazığ ve Elbistan Şeker Fabrikaları) ve Portföy C'de (Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba Şeker Fabrikaları) son teklif verme tarihinde, süre uzatımına gidilmedi. Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (HEAŞ) özelleştirmesi ise ihaleye tek teklif gelmesi nedeniyle iptal edildi. Bu özelleştirmedeki sıkıntının santral ile ilgilenebilecek firmaların dağıtım süreci içinde olan firmalar olması olduğu belirtiliyor.