Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların satışı onaylandı

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı bazı taşınmazlarla Elektrik Üretim AŞ'ye ait bir hissenin satışlarına onay verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) taşınmaz ve hisse satışlarına ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programındaki Niğde'nin merkez ilçesi, Sarı Köprü Mahallesi'ndeki 1313,85 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapıların 12 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren ZENTAR Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satışı uygun bulundu.

Bitlis'in Ahlat ilçesi, İkikubbe Mahallesi'ndeki 30 bin 143,18 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapıların, 9 milyon 300 bin lira bedelle en yüksek teklifi yapan Haşim Ekinci'ye satılmasına karar verildi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi, K. Bostancı Mahallesi'ndeki 13 bin 606,72 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapının 8 milyon 800 bin lira bedelle en yüksek teklifte bulunan İstanbul Yatırım Ortak Girişim Grubu'na satılması kararlaştırıldı.

Aynı mahalledeki 12 bin 476,97 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapının 8 milyon 150 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren HİBOT Eğitim Ticaret Sanayi İnşaat ve Turizm Ltd. Şti'ye satışı onaylandı. 1500,49 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın ise 2 milyon 675 bin lirası bedelle en yüksek teklifi veren Hayati Öğüt'e satışı uygun bulundu.

Muş'un Bulanık ilçesi, Yeni Mahallesi'ndeki 5 bin 76 ve 1956 metrekare yüz ölçümlü taşınmazlar ile üzerindekilerin 8 milyon 790 bin lira bedelle en yüksek teklifi yapan Remzi Demircan'a ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına karar verildi.

Eskişehir'in İnönü ilçesi, Çarşı Mahallesi'ndeki 19 bin 814,69 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapının, 955 bin lira bedelle en yüksek teklifte bulunan Selahattin Düzbasan'a satışı onaylandı. Aynı kişiye, bu mahalledeki 2 bin 282,32 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapının da 150 bin lira bedelle satılması kararlaştırıldı.

Bayburt'un Demirözü ilçesi, Beşpınar Köyü'ndeki 20 bin 344,53 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın, 250 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Talha Yücel'e satılmasına onay verildi.

Hisse satışı

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Amasya'nın Merzifon ilçesi, Kümbethatun Mahallesi'ndeki 1362,77 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın, 850 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Seyfettin Topçu'ya satılması uygun bulundu.

TGT Enerji Üretim ve Ticaret AŞ'nin sermayesinde bulunan Elektrik Üretim AŞ'ye ait özelleştirme kapsam ve programındaki yüzde 0,03158'lik hissenin ihale sonucu Gama Enerji AŞ'ye 140 bin liraya satışı onaylandı.