Özelleştirme ihalesinde kaos yaşanıyor

Özelleştirme İdaresi, ‘İhalede bizim belirlediğimiz rakama yaklaşılamadı’ derken, OPAP CEO’su Hadjiemmanuil ihaledeki rakamın beklentilerin çok üzerinde olduğunu açıkladı.



Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Osman İlter, Milli Piyangonun özelleştirilmesi ihalesinde verilen tekliflerin kendilerinin belirledikleri rakama yaklaşamadığını söyledi.



Özelleştirme İdaresi Başkanlığı toplantı salonunda yapılan Milli Piyango İdaresine ait şans oyunlarının özelleştirilmesi ihalesinin nihai pazarlık görüşmesinde katılımcıların teklif vermemesi ve ihalenin teknik olarak sonuçlandırılmasının ardından, İhalenin Komisyon Başkanı İlter açıklama yaptı.



Yanlış anlaşılmayı önlemek için bu açıklamayı yaptığını ifade eden İlter, "bizim rakamımız komisyonunun açık artırmaya geçerken sunmuş olduğu rakam. Komisyon isterse kendisi takdir edebilir, isterse yatırımcıdan alınan en yüksek teklifle açabilir, bizim rakamımız komisyonca belirlenen bir rakamdı. Almış olduğumuz bir rakamdan değil, daha yukarıdan bir rakamla başladık. Bunu bildirmiş olmak istedik" diye konuştu.



İlter, "ihale iptal edilecek mi?" şeklinde bir soru üzerine, buna Komisyonun karar vereceğini ifade ederek, gerekirse yeniden bir basın açıklaması yapabileceklerini söyledi.



OPAP S.A Üst Yöneticisi (CEO) Christos Hadjiemmanuil de rakamın beklentilerinin çok üzerinde olduğunu söyledi. "Komisyonunun belirlediği fiyat bizim beklentimizin üzerinde" diyen Hadjiemmanuil, burada sadece elde edilen paranın değil, iyi işletmenin de önemli olduğunu söyledi. Hadjiemmanuil, kontratı imzalayan şirketin lehine de durumların bulunması gerektiğini kaydetti.



