Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Mehmet Bostan atandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına (ÖİB), Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Mehmet Bostan getirildi.

Söz konusu atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Mehmet Bostan yaptığı açıklamada, göreve atandığını bu sabah öğrendiğini belirterek, "Beni göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Maliye Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bana verilen yetki ve görev çerçevesinde en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Mehmet Bostan, Bilgi Üniversitesinden de MBA derecesi aldı. Denizbank AŞ'de 1997'de kurumsal bankacılık yetkilisi olarak çalışan Bostan, daha sonra BNP Ak Dresdner Bank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Dresdner Bank AG Türkiye ile Güneş Sigorta'da çeşitli kademelerde görev yaptı.

Aralık 2010'dan itibaren Vakıf Emeklilik AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapan Bostan, 2013 itibarıyla SPK tarafından Turkcell Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. 2015 yılından bu yana Turkcell Global Ödeme Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Bostan, aynı zamanda Turkcell Finans AŞ, Emeklilik Gözetim Merkezi ve Türkiye Tenis Federasyonu yönetim kurulu üyeliğini yürütüyor.