-Özelleştirme enerjide liberalleşme politikası ANKARA (A.A) - 03.01.2012 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, özelleştirmelerin enerji sektöründe liberalleşme politikasının önemli parçalarından biri olduğunu ve bu nedenle enerji özelleştirmelerinde pozitif tutumlarını devam ettireceklerini bildirdi. Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'nin (TREDAŞ) IC İbrahim Çeçen Holdinge hisse devir sözleşmesine ilişkin olarak düzenlenen töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TREDAŞ'ı alan IC Grubunu tebrik ettiğini ve holdingin artık enerji sektörünün önemli bir aktörü haline geldiğini söyledi. Özelleştirmelerin enerji sektöründe liberalleşme politikasının önemli parçalarından biri olduğunu kaydeden Yıldız, o nedenle bu konuda pozitif tutumlarını devam ettireceklerini vurguladı. Özelleştirmelere destek veren finans dünyasını da tebrik eden Enerji Bakanı, finans sektörünün enerji sektörüne katkı koymaya devam edeceğine inandığını kaydetti. Son 9 yıldır enerji sektöründe kamu yatırımlarından önemli ölçüde vazgeçtiklerini ve özel sektörün bu alana önemli miktarda sabit sermaye yatırımı yaptığını anlatan Yıldız, büyük, küçük hiçbir proje için Hazine garantisi istenilmeyen işlerin özel sektör tarafından yapılmasıyla, devletin ana sorumluluk alanı olan adalet, eğitim, sağlık alanlarına daha fazla yatırım yapabildiğini dile getirdi. Kamunun elinde olan üretim ve dağıtım şirketlerinin özel sektöre devredildiğini ve bu alanda özel sektörün payının giderek arttığına işaret eden Yıldız, dağıtım özelleştirmeleriyle ilgili şunları söyledi: ''Teminatlarını yakan arkadaşlarımız da var. Onların tercihine saygı duyuyoruz. Buradan özel sektöre bir sözümüz olacak; bu fiyatları verirken, dövizle verdikleri fiyatların aslında TL karşılığında bir işletme kısmının olduğunu mutlaka biliyorlar. Hiçbir zaman, 'yüksek veya düşük verdiniz' yorumlarını yapmak bize düşmez. Hukuk sınırları içerisinde verilen teklifler değerlendirilir ve sonuçlar kamuoyu ile paylaşılır. Şeffaf bir şekilde yapılan ihale süreci sonuçlanıncaya kadar, bir kısmı iki gün öncesinde sonlandı, tekrar ihaleye çıkılacak. Bir kısmının ihale süreci devam ediyor. O açıdan özel sektörün mutlaka hesabını yaparken müdebbir bir tüccar gibi yapacağına inanıyorum. Teminat mektubundan tutun bütün işlenme masraflarına varıncaya kadar her birinin irili ufaklı bir bedeli olacağını mutlaka biliyorlardır.''