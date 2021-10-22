Özelleştirme aşamasındaki TEİAŞ'a 3.7 milyon yatırım yapıldı; "yandaş şirketlere verilmeden önce önemli yatırımlar kamu eliyle yapılıyor"

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılan dev bir ihalenin sonucu bugün açıklandı. Kastamonu-Bartın Elektrik İletim Hattı Komple Tesis İşi tam 524 milyon liraya ihale edildi. TEİAŞ hakkında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla üç ay özelleştirme kararı verilmişti. Kararın ardından özelleştirmeye ilişkin tepkiler gelmesine karşın, karardan geri atılmadı ve kuruma milyarlarca yeni yatırım yapıldığı ortaya çıktı. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ özelleştirmeye ilişkin olarak "TEİAŞ'ın özelleştirme adı altında yandaş şirketlere peşkeş çekilmeden önce önemli yatırımları da kamu eliyle yapılarak özelleştirilmelerin son alt yapısının hazırlanmakta olduğu anlaşılıyor" dedi.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre Kurumun 81 il için yaptığı bakım, onarım, yenileme yapım ihaleleri, mal, hizmet alımları hariç sadece Ankara'daki merkez tarafından 2021 yılında ihale edilen 43 yenileme ve yeni yatırımın toplamı 3 milyar 354 milyon TL'yi aştı.

EMO Yönetim Kurulu Üyesi Özdağ, “Biz bu filmi TEDAŞ'ın 21 dağıtım bölgesinin tek tek özelleştirilmesinden önce görmüştük” dedi.

"Kurumun bütün varlıkları hediye edilmiş olacak"

Özdağ “İlk bakışta 'Elektrik arz güvenliğimizin ve enerji kalitemiz için kamusal bir kurum yatırım yapıyor. Ne var bunda, elbette yatırım yapılabilir' denilebilir ama öyle olmayacağına dair ciddi endişelerimiz var." dedi. Özdağ şöyle konuştu:

"Resmi verilere göre TEİAŞ'ın 27.8 milyar liralık varlığı var ki biz bunun çok daha üstünde olduğunu biliyoruz. Bunun yanında 2020 yılı dönem kârı 4 milyar 648 milyon lira olarak açıklandı. Bu veriler ışığında basit bir hesapla kurum 30 milyar liraya satılsa bile sadece elde ettiği kârla 6 yılda kendini amorti edecek. Türkiye'nin dört bir yanındaki, çok değerli araziler de dahil tüm varlıkları da hediye edilmiş olacak”

"TEİAŞ, yandaş şirketlere verilmeden önce önemli yatırımlar kamu eliyle yapılıyor"

TEİAŞ'ın özelleştirilmesine kesin bir kararlılıkla karşı olduklarını vurgulayan Mehmet Özdağ şöyle dedi:

“TEİAŞ'ın özelleştirme hazırlık işlemlerinin 31.12.2022 gününe kadar tamamlanması planlandığı göz önüne alındığında TEİAŞ'ın özelleştirme adı altında yandaş şirketlere peşkeş çekilmeden önce önemli yatırımları da kamu eliyle yapılarak özelleştirilmelerin son alt yapısının hazırlanmakta olduğu anlaşılıyor."