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Ekonomi

Özelleştirilen Osmangazi Elektrik'e el konuldu

EPDK: Yatırımların devamlılığını sağlamak, tüketicilere nitelikli ve kesintisiz hizmet verilmesini sürekli kılmak gibi amaçlarla,tedbiren şirketin yöneticilerinin yerlerine yeni atamalar yapılmıştır

02 Ağustos 2013 15:45

Özelleştirilien 21 elektrik dağıtım bölgesi arasında yer alan Osmangazi Elektrik Dağıtım'e el kondu. Böylece ilk kez bir dağıtım şirketine el konulmuş oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan (EPDK) konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: "Özel sektör tarafından işletilen elektrik dağıtım şirketleri, ilgili tüm taraflara karşı üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirerek, tüketicilere daha nitelikli ve kaliteli hizmet vermesi esasına göre faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu hükümler aykırı davranışlar halinde, dağıtım ve perakende satış faaliyetleri ilepiyasa mekanizmasının işleyişinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için ne tür tedbirler alınacağı 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve mevzuatımızla belirlenmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun dün yapılan toplantısında alınan kararla Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış A.Ş şirketlerinin 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 16. Maddesi’nin 4. fıkrası gereğince faaliyetlerini yerine getiremediği belirlenerek, yatırımlarımların devamlılığını sağlamak, tüketicilere nitelikli ve kesintisiz hizmet verilmesini sürekli kılmak gibi amaçlarla,tedbiren şirketlerin mevcut yönetim kurulu başkan ve üyeleri görevden el çektirilmiş ve yerlerine yeni atamalar yapılmıştır."

 

El konan ilk dağıtım şirketi

 

Osmangazi Elektrik böylece el konan ilk elektrik dağıtım şirketi oldu. EPDK üçü TEDAŞ ikisi TETAŞ biri de dışarıdan olmak üzere altı üyeyi yönetim kuruluna atadı.

 

Haziran 2010'da özelleşti

 

Osmangazi Elektrik'in yüzde 100 hissesi Haziran 2010’da 485 milyon lira bedelle ETİ Gümüş AŞ’ye (Yıldızlar SSS Holding) devredilmişti. Yetkililer, yaklaşık 1,3 milyon aboneye hizmet veren Osmangazi EDAŞ'ın TETAŞ’a toplam 145 milyon lira borcu olduğuna dikkat çekiyorlar.

 

1.3 milyon abonesi var

 

Osmangazi Dağıtım Bölgesi; Afyon, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Uşak illerini kapsıyor. Şirketin abone sayısı 1,3 milyonun üzerinde.

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