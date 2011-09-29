-Özelleşitirme idaresi ek süre verdi ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Boğaziçi ve Trakya Elektrik Dağıtım AŞ ihalesi için teklif sahiplerinden gelen ek süre talebine istinaden hisse satış sözleşmesinin imzalanması için 30 Aralık 2011 tarihine kadar ek süre verildiğini bildirdi. ÖİB'den yapılan yazılı açıklamada, Boğaziçi, Gediz, Trakya, Toroslar ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ ihalelerinde; ilgili Teklif Sahiplerine Hisse Satış Sözleşmesi imzalanması için 29 Eylül'e kadar süre verildiği hatırlatıldı. Boğaziçi ve Trakya Elektrik Dağıtım AŞ ihalesi için teklif sahiplerinden gelen ek süre talebine istinaden, İdarece teklif sahiplerine, hisse satış sözleşmesinin imzalanması için ek geçici teminatın 31 Ekim'e kadar ÖİB'ye teslim edilmesi kaydıyla, 30 Aralık tarihine kadar ek süre verildiği bildirildi. -Geçici teminatlar irat kaydedildi- Açıklamada, Gediz, Toroslar ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ ihalelerinde hisse satış sözleşmesi imzalanması için davette bulunulan teklif sahipleri tarafından 29 Eylül saat 18.00 itibariyle ek geçici teminat teslim edilmediği ve hisse satış sözleşmesi imzalanması için ek süre talebinde de bulunulmadığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bu çerçevede, söz konusu teklif sahiplerinin geçici teminatları irat kaydedilerek Özelleştirme Yüksek Kurulu kararında yer alması halinde bir sonraki teklif sahiplerine hisse satış sözleşmesi imzalamak için çağrıda bulunulacaktır.''