(ÖZEL)KADIKÖY'DE BIÇAKLAMA DEHŞETİ KAMERADA

Ramazan EĞİR - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de, cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişinin, 9 kişiyi rast gele bıçaklayarak yaraladı. Bıçaklama anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin kaldırımda yürüdüğü ve şüphelinin gelerek bu kişiyi bıçakladığı görülüyor. Bıçaklanan kişi yere düşerken şüpheli yoluna devam ediyor. Yerdeki kişi ise ayağa kalkarak yolda yürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Bir kişinin yolda yürümesi

-Şüphelinin onu bıçaklayarak yoluna devam etmesi

-Yere düşen yaralının kalkarak yürümesi



