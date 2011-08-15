-Özel yetkili mahkemelerde yeni görevlendirmeler İSTANBUL (A.A) - 15.08.2011 - Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun (CMK) 250. maddesinde sayılı suçlara bakmak üzere yeni açılan 3 özel yetkili ağır ceza mahkemesinin duruşma savcıları belirlendi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) kararıyla Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni açılan özel yetkili İstanbul 15, 16 ve 17'nci Ağır Ceza Mahkemelerine savcı olarak Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde görevli özel yetkili Cumhuriyet Savcıları Mehmet Ergül ve Ufuk Ermertcan ile özel yetkili olarak yeni atanan savcılardan Seyfettin Atıcı görevlendirildi. Buna göre, bir süre ''Balyoz Planı'' soruşturmasını yürüten savcı Mehmet Ergül'ün, özel yetkili İstanbul 15'inci, savcı Seyfettin Atıcı'nın özel yetkili İstanbul 16'ncı ve ''Ergenekon'' soruşturmalarını kısa bir süreliğine özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız ile birlikte yürüten savcı Ufuk Ermertcan'ın da özel yetkili İstanbul 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma savcısı olarak görevlendirildiği aktarıldı. İş yoğunluğu nedeniyle HSYK tarafından kurulan 3 özel yetkili mahkemenin heyeti ise şu isimlerden oluşuyor: ''Özel yetkili İstanbul 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi: Mahkeme Başkanı Ali Alçık ve Üye Hakimler Kazım Kahyaoğlu ve Alparslan Us. İstanbul 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi: Mahkeme Başkanı Resul Çakır ve Üye Hakimler Seyfettin Mermerci ile Hikmet Şen. İstanbul 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi: Mahkeme Başkanı Gökmen Demircan, Üye Hakimler Muzaffer İren ile Menekşe Uyar. '' Bu arada Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde de HSYK tarafından yeni özel yetkili savcıların görevlendirildiği, bu savcıların Adem Özcan, İsmail Işık, İsmail Tandoğan, Mehmet Ali Uysal ve Muammer Akkaş oldukları öğrenildi.