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Politika

'Özel Yetkili Mahkeme' teklifi bugün TBMM'ye geliyor

Özel Yetkili Mahkemeler’in kaldırılmasına yönelik yasa teklifi bugün TBMM’ye sunulacak

05 Şubat 2014 15:24

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Özel Yetkili Mahkemeler’in kaldırılmasıyla ilgili 15-16 maddelik bir yasa teklifinin bugün TBMM'ye sunulacağını söyledi.

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla gündeme gelen Özel Yetkili Mahkemeler'in kaldırılmasına yönelik düzenlemeyle ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, gazetecilere yaptığı açıklamada Özel Yetkili Mahkemeler’in kaldırılmasıyla ilgili 15-16 maddelik bir yasa teklifinin bugün TBMM'ye sunulacağını belirtti.

Ayrıntılar geliyor...

 

 

 

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