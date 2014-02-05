'Özel Yetkili Mahkeme' teklifi bugün TBMM'ye geliyor

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Özel Yetkili Mahkemeler’in kaldırılmasıyla ilgili 15-16 maddelik bir yasa teklifinin bugün TBMM'ye sunulacağını söyledi.

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla gündeme gelen Özel Yetkili Mahkemeler'in kaldırılmasına yönelik düzenlemeyle ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, gazetecilere yaptığı açıklamada Özel Yetkili Mahkemeler’in kaldırılmasıyla ilgili 15-16 maddelik bir yasa teklifinin bugün TBMM'ye sunulacağını belirtti.