Özel Yabancı Okullar Sınavı'na başvurular uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Özel Yabancı Okullar Sınavı'na başvuruları 31 Mart'a kadar uzattı.



MEB'den yapılan yazılı açıklamada, Sınav başvurularının 16 Şubat-16 Mart 2009 tarihleri arasında olacağının duyurulduğu ancak Özel Yabancı Ortaöğretim Okulları Sınav Yürütme Kurulunun talebi üzerine başvuruların 20 Mart 2009 tarihine kadar uzatıldığı anımsatılan açıklamada, şöyle denildi:



"Bu arada adı geçen sınav yürütme kurulunun özürlü adaylarla ilgili bir duyurusu yayınlanmıştır. Bu duyuru sözü edilen okullardaki eğitim ile ilgili bir durum olup, sınav uygulamalarını bağlamamaktadır. Kamuoyunun yakından bildiği gibi Bakanlığımız yürütmekte olduğu bütün sınavlarda her türlü özür grubuna yönelik olarak en ileri ve bilimsel ölçüde hizmet vermektedir. Nitekim bu sınavda da aynı destek ve hizmetler verilecektir. Bu arada ilgili Sınav Yürütme Kurulu tarafından Bakanlığımıza yapılan başvuru ile yanlış anlamaların giderilmesi ve bu sebeplerden dolayı başvuruda bulunamayan adayların başvurabilmelerini sağlamak amacıyla, başvurularının 31 Mart 2009 mesai bitimine kadar uzatılması istenmiş bu talep Bakanlığımızca da uygun görülmüştür."



Açıklamada, Özel Yabancı Ortaöğretim Okulları Sınav Yürütme Kurulu'nun MEB'e ilettiği talep yazısına da yer verildi.



'Her öğrenci başvurabilir'



Açıklamaya göre, söz konusu yazıda şunlar kaydedildi:



"Özel 'özel eğitim' okullarında okumak konumunda olan öğrencilerle ilgili duyurunun farklı değerlendirmelere yol açtığı görülmüştür. Bu nedenle konuya açıklık getirme gereği duyulmuştur. İlköğretimin 8. sınıfında okuyan her öğrenci bu sınava başvurabilir. Gerek www.yabanciokullarsinavi.org adresli sitemizde, gerekse EĞİTEK'in internet sitesinde yayınlanmış olan kılavuzlarda belirtildiği gibi bu konuda hiçbir kısıtlama bulunmamaktadır. EĞİTEK ve Sınav Yürütme Kurulu arasında imzalanan Protokol açık ve nettir. Bu konuda şüpheye yer yoktur. Sözü geçen duyuruda belirtilmek istenen, özel yabancı ortaöğretim

kurumlarının özel 'özel eğitim' okulları olmadıklarıdır. Kurumlarımızda sınavı kazanarak kayıt yaptırmış benzer durumda öğrencilerimiz olmuştur."



MEB'in açıklamasında, bu durumdaki öğrencilerden sınava başvurmuş olanların veya başvuracakların sorunsuz bir sınav geçirmeleri ve Bakanlıkça gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla özür durumlarını belirten bir dilekçeyi (0 312 499 42 04) numaralı faksa veya Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne göndermeleri istendi.



Özel Yabancı Okullar Giriş Sınavı'nın, Bakanlığın Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞİTEK) ile Özel Yabancı Ortaöğretim Okulları Sınav Yürütme Kurulu arasında imzalanan protokole dayalı olarak, protokolde belirlenen şartlar ve sınav kılavuzunda yer alan hükümlere göre 31 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi.