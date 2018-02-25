T24 LogoT24 Logo
Spor

Özel Sporcular Kayak Dünya Şampiyonası Polonya'da başlıyor

Federasyon Başkanı Birol Aydın: "Amacımız Türkiye altın madalyalar kazandırmak" ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) Polonya'nın Zakopeno şehrinde 27 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında düzenlencek olan İNAS Dünya Kayak Şampiyonasında Türkiye'yi Tuba Çelik, Ayşe Kade

25 Şubat 2018 20:30

Federasyon Başkanı Birol Aydın: \"Amacımız Türkiye altın madalyalar kazandırmak\"

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA)

Polonya\'nın Zakopeno şehrinde 27 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında düzenlencek olan İNAS Dünya Kayak Şampiyonasında Türkiye\'yi Tuba Çelik, Ayşe Kader Yavuz, Zeynep Bingül, Tacdin Ören ve Murat Bingül temsil edecek. 
Kafiyeli uğurlayan federasyon başkanı Birol Aydın yaptığı açıklamada \"Amacımız Ülkemize altın madalyalar kazandırmak ve İstiklal  Marşı\'mızı okutmaktır. Tüm Özel Sporularımıza başarılar dilerim\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Federasyon Başkanı Birol AydınTürkiyeATAANKARADHA Polonya ZakopenoMartDünya KayakTürkiye TubaAyşe Kader Yavuz Zeynep Bingül TacdinMurat BingülBirol AydınTümSporularımızaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24