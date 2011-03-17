-ÖZEL SEKTÖRÜN KREDİ BORCU 118,9 MİLYAR DOLAR ANKARA (A.A) - 17.03.2011 - Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2011 yılı Ocak ayında, 2010 yılının Aralık ayına kıyasla yüzde 1,7 artarak 118,9 milyar dolara yükseldi. 2010 yılı Aralık ayı sonu itibariyle özel sektörün yurt dışından aldığı uzun vadeli kredi borcu 116,9 milyar dolar düzeyindeydi. Merkez Bankası verilerine göre, bankalar hariç özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli borçları ise Ocak ayı sonunda 2 milyar 391 milyon 826 bin 481 dolar oldu. Özel sektörün bankalar hariç yurt dışından sağladığı kısa vadeli borcun 1 milyar 249 milyon 156 bin 545 doları bankacılık dışı finansal kuruluşlara olan borçlardan, 1 milyar 142 milyon 669 bin 936 doları da finansal olmayan kuruluşlardan alınan borçlardan oluştu. -UZUN VADELİ BORCUN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI- Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun alacaklı ülkelere göre dağılımına bakıldığında, 118,9 milyar dolarlık borcun 85,4 milyar dolarının Avrupa ülkelerine, 16,7 milyar dolarının Asya ülkelerine, 16,6 milyar dolarının Amerika kıtası ülkelerine, 123 milyon dolarının Afrika ülkelerine, 71 milyon dolarının ise Okyanusya ve kutup bölgelerine olduğu görülüyor.