-ÖZEL SEKTÖRÜN KREDİ BORCU ARTTI ANKARA (A.A) - 17.05.2011 - Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, bu yılın Mart ayı sonu itibariyle bir önceki aya kıyasla yüzde 2,84 artarak 122,8 milyar dolar oldu. Şubat sonu itibariyle özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 119,4 milyar dolar düzeyindeydi. Merkez Bankasının ''Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu'' istatistiklerine göre, mart sonu itibariyle özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu ise 23 milyar 504 milyon 531 bin 62 dolar oldu. Bunun 22 milyar 80 milyon 511 bin 297 dolarını finansal kuruluşlardan alınan borçlar, 1 milyar 424 milyon 19 bin 765 dolarını da finansal olmayan kuruluşlardan alınan borçlar oluşturdu. Söz konusu borç şubat sonu itibariyle 20 milyar 104 milyon 13 bin 782 dolar idi. -UZUN VADELİ BORCUN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI- Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun alacaklı ülkelere göre dağılımına bakıldığında, 122,8 milyar dolarlık borcun 88,2 milyar dolarının Avrupa ülkelerine, 141,2 milyon dolarının Afrika ülkelerine, 15,5 milyar dolarının ABD'ye, 16,9 milyar dolarının Asya ülkelerine ve 70,6 milyon dolarının da Okyanusya ve kutup ülkelerine olduğu görülüyor. Özel sektörün Avrupa'dan sağladığı uzun vadeli kredi borcu içinde en büyük kısım 24,3 milyar dolar ile Birleşik Krallık'tan (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda) alınan borçlardan oluşuyor.