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Ekonomi

Özel sektörde zam beklentisi yüzde 9

Yönetim danışmanlığı şirketi Hay Group’un araştırmasına göre, Türkiye'de özel sektörde 2015 yılında ücret artışı ortalama yüzde 9 olacak

18 Kasım 2014 23:41

Yönetim danışmanlığı şirketi Hay Group'tan yapılan açıklamaya göre, ağustos -kasım ayları arasında 1.227 şirketten 670 bin çalışana ilişkin toplanan veriler baz alınarak gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, Türkiye 'de özel sektörde gelecek yıl ücret artışının ortalama yüzde 9 olacak.

Araştırmaya göre Türk şirketler, yabancı şirketlere oranla yarım puan daha fazla zam yapacak. Araştırmaya konu 45 sektör içinde en yüksek zammı "endüstriyel makineler", "medikal cihazlar" ve "elektrik, elektronik ve otomasyon" sektörleri verecek. En düşük zam ise eğitim sektöründe olacak.

Türkiye'de işverenlerin ücret zammı yaparken enflasyonun yanı sıra çalışan performansını da dikkate aldığı belirtilen açıklamada, şirketlerin "ücret", "yan haklar", "gelişim programları" gibi kalemlere artık "maliyet" değil yatırım " gözüyle baktıkları ve "çalışan motivasyonu", "yetenek yönetimi" ve "liderlik gelişim programları"na daha fazla kaynak ayırdıkları ifade edildi. 

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