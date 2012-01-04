-Özel sektör 2012'de ücretlere %7,5 zam yapacak İSTANBUL (A.A) - 04.01.2012 - Türkiye Personel Yönetimi Derneği (PERYÖN) 2012 yılı Ücret Artışları Anketi'ne göre, özel sektör 2012'de ücretlere ortalama yüzde 7,5 zam yapacak. Zam oranı, TÜİK'in açıkladığı Tüketici Fiyatları Endeksi'ndeki yıllık yüzde 10,45'lik artışın altında kalırken, özel sektörde ücret zammı 2011'de yüzde 7,4 ile bir önceki yılın enflasyon oranının (yüzde 8,57) altında kalmıştı. 25'i aşkın sektörden 180 firmanın verdiği yanıtlara göre en yüksek ücret zammı yüzde 8,8 ile otomotiv sektöründe olacak. Otomotiv sektörünü yüzde 8,7 ile sağlık, yüzde 8,4 ile üretim, yüzde 8,2 ile holding izleyecek. En düşük ücret artışı yüzde 6 ile ilaç sektöründe yapılırken, ilaç sektörünü yüzde 6,2 ile finans takip edecek. Ankete katılan firmaların yüzde 68'i ikramiye, prim gibi ücret tamamlayıcı uygulamalarda değişiklik yapmayacağını açıklarken, yüzde 14'ü oranlarda artış, yüzde 3'ü azaltma yapacak. Çalışanlara sağlanan yan haklara bakıldığında şirketlerin çalışanlarına en çok telefon (yüzde 77), dizüstü bilgisayar (yüzde 69) ve sağlık sigortası (yüzde 67) sağladığı görülürken, şirketlerin en az ilgi gösterdiği yan haklar bireysel emeklilik (yüzde 17) ve hayat sigortası (yüzde 28) oldu. Firmaların yüzde 81'i 2012 yılı ücret zammını tek seferde uygulayacak. Firmaların yüzde 56'sı ''tek seferlik zammı'' ocak ayında yapacak, yüzde 5'i ücret zammını şubatta, yüzde 11'i martta, yüzde 17'si ise nisanda ücretlere yansıtacak.