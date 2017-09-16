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(ÖZEL) POLİSTEN KAÇARKEN DEREYE ATLADI

Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA Kağıthane'de devriye görevi yapan polis ekiplerini görünce kaçmaya başlayan şüpheli kendini dereye attı

16 Eylül 2017 19:59

Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA
Kağıthane\'de devriye görevi yapan polis ekiplerini görünce kaçmaya başlayan şüpheli kendini dereye attı. Dereden çıkarılan ve üstü çamurla kaplanan adamı etkisiz hale getirmek pek de kolay olmadı. Çevredekilerin de tepki gösterdiği kişi güçlükle gözaltına alınabildi. 
Olay, Hasbahçe mesire alanında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Rutin devriye görevi yapan polisler alanda bir kişiden şüphelendi. Polislerin yanına yaklaştığını gören şüpheli koşarak kaçmaya başladı. Ekiplerin peşine düştüğü kişi kendini Kağıthane Deresi\'ne attı. 
Çamura saplanan ve burada mahsur kalan adam, polisler tarafından dereden çıkarıldı. Üstü çamurla kaplanan şüpheli polise direnişini sürdürdü. Polis, adamı ancak biber gazıyla etkisiz hale getirerek kelepçeleyebildi. Adam, polis aracına bindirildiği sırada da polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Bu sırada çevrede bulunanlar şüpheliye tepki gösterdi. 
Müdahale sırasında polisler de çamur içinde kaldı. 

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelinin derenin içerisinden çıkartılması
-Şüpheliye biber gazı sıkılması
-Şüphelinin çamurla kaplanması
-Polis ekiplerinin elleri ve kıyafetlerinin çamur olması
-Şüphelinin polis ve çevredeki vatandaşlara hakaret etmesi
-Şüpheliye kelepçe takılması
-Şüphelinin ekip otosuna binmek istememesi ve direnmesi
-Polis ekiplerin şüpheliyi polis aracına bindirmeye çalışması
 

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