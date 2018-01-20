T24 LogoT24 Logo
Gündem

(ÖZEL) PLAZA İNŞAATINDA YANGIN

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA Kadıköy'de buluna 32 katlı bir plazanın inşaatında yangın çıktı

20 Ocak 2018 23:26

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA
Kadıköy\'de buluna 32 katlı bir plazanın inşaatında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kurulan semt pazarı nedeniyle ters yöne girerek yangın yerine ulaşırken yangın itfaiye ve çalışanlar tarafından büyümeden söndürüldü. 

Yangın saat 18.30 sıralarında  Sahrayıcedit mahallesi batman sok üzerinde buluna bir plaza inşaatında meydana geldi. 32 katlı plaza inşaatından dumanları gören çalışanlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle kısa süreli korku ve panik yaşandı. Çalışanlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. İtfaiye ekipleri inşaatın bulunduğu sokak üzerinde semt pazarının kurulmuş olması nedeniyle D-100 karayolunda ters yöne girerek yangın yerine ulaşabildi. İtfaiye ekipleri yangın söndürme tüpleriyle asansöre binerek yangın olan kata çıktı. İtfaiye ve çalışanların yardımıyla yangın büyümeden söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

Görüntü dökümü:
-----------------
-Plaza inşattından görüntü
-Çıkan duman ve alev
-Çalışanların yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi
-İtifaiye ekiplerini yangın yerine ulaşmaya çalışması
-İtfaiyenin ters yönden yangın yerine gelmeye çalışması
-İtfaiyenin yangın söndürme tüpleriyle inşaata girmesi
-Yangına müdahalesi etmesi
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera CengizDHA KadıköyYangınD100YangındaGörüntü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24