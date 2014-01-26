Özel okullarda öğrenci notları yükseltildi mi?

Hülya Karabağlı/ANKARA

"Basına yansıyan bu not bilgileri, özel okullarda öğrenci notlarının haksız bir şekilde yükseltilmiş olabileceği ihtimalini düşündürmektedir" diyen CHP İstanbul Milletvekili Prof. Nur Serter, Milli Eğitim Bakanı Prof. Nabi Avcı'ya şu soruları yöneltti:

Bazı basın organlarının haberlerine, e-okul veli bilgilendirme sisteminde, özel okullarda eğitim gören, 8.sınıf öğrencilerinin, 28-29/11/2013 tarihinde yapılmış olan Ortak Sınavlardan, okullarda yapılan yazılılardan, ders içi performanslardan ve dönemlik performans ödevlerinden aldıkları notlar yansımıştır.

Özel okullarda okuyan öğrencilerin ortak sınavlardan aldıkları notların çok düşük olduğu, okul yazılı notlarının, sınıf içi performans notlarının ve dönemlik performans ödev notlarının çok yüksek olduğu incelenen örneklerde görülmüştür.

Basına yansıyan bu not bilgileri, özel okullarda öğrenci notlarının haksız bir şekilde yükseltilmiş olabileceği ihtimalini düşündürmektedir.

Bu iddiaların doğruluğu, Orta Öğretime Geçiş Sisteminin güvenilir olmadığını, bu nedenle birçok öğrencinin yerleştirme işleminde haksızlığa uğrayacağını göstermektedir.

- Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretime Geçiş Sisteminin güvenilir ve geçerli olabilmesi için kontrol amaçlı hangi tedbirleri almıştır?

- Ülke genelinde, 8.sınıf öğrencilerinin Ortak sınavlardan aldıkları notlarla, okul yazılılarından ve performans ödevlerinden aldıkları notların karşılaştırılması yapılmakta mıdır?

- Ülke genelinde 8.sınıf öğrencilerinin okul yazılı, sınıf içi performans ve dönemlik performans ödev notlarının gerçeğe aykırı bir şekilde yükseltilmemesi için Milli Eğitim Bakanlığı, ölçme değerlendirme sürecine göre hangi tedbirleri almıştır?

- 2013-2014 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan, Orta Öğretime Geçiş Sisteminin, ölçme değerlendirme sürecine uyun olup olmadığı konusunda hangi üniversitelerin ölçme değerlendirme bölümlerinden görüş alınmıştır?

- 2013-2014 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan, Orta Öğretime Geçiş Sistemi, pilot uygulama yapılmadan uygulamaya başlanmasının sebepleri nelerdir?