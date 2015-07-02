Özel okullarda 13:45 nöbeti

Özel okullara kesin kayıt süreci de başladı. İlk etapta pazartesi ve salı günü yapılan ön kayıtların ardından, dün başlayan kesin kayıtlar, bugün saat 14’e kadar devam edecek ve saat 14’ten itibaren de asil listede ismi olmasına rağmen kayıt yapmayanların yerine yedek listeden alımlar yapılacak. Cuma ise 10 Temmuz’a kadar sürecek serbest kayıt dönemine girecek.

Dün ve bugün asıl listedeki kayıtlar yapılırken yedek liste kayıtları için de bugün saat 13:45 itibariyle muazzam bir yarış başlayacak. Yedek listede bulunan veliler, 13:45’te okulların önünde beklemeye başlayacak.

Kenan Butakın'ın Vatan'da yer alan haberine göre, saatler 14’ü gösterdiğinde ise kapılar kapanacak ve boş olan kontenjan sayısı açıklanacak. Ardından da yedek listenin birinci sırasından başlayarak isimler okunacak. Kontenjan dolana kadar isim okunmaya devam edecek. Kapıların kapanmasından sonra gelenler ise hakkını kaybedek.

'Kapıda nöbet tutacağız'

Kayıt döneminde dakikalar bile önem taşırken veliler de farklı stratejiler geliştirdi. Bir veli stratejiyi şöyle anlattı:

“Kızımın yerleştirme puanı 395. Birinci tercihimiz olan Üsküdar Amerikan Lisesi’nde yedekte. İkinci terhimiz Alman Lisesi. Orada da yedekte. Saint Joseph Fransız Lisesi’de ise asil listeye girdi. Biz hakkımızı kaybetmeek çin Saint Joseph’e kayıt yaptırdık. Ancak yarın saat 13:45’te eşim Üsküdar Amerikan’da ben de Alman Lisesi’nde bekleyeceğim. Boş kontenjanlar açıklandığında ismimiz okunursa oraya kaydımızı yapacağız. Joseph’e ödediğimiz paranın yüzde 60’ını alacağız. Bu da 4 bin lira ediyor.”

Kaç asil kaç yedek var?

Alman lisesi: 130 asil - 345 yedek

G. Galilei ve İtalyan ile Avusturya Lisesi: 71 asil - yedek yok

Saint Michel: 100 asil - 309 yedek

Saint Benoit: 190 asil - 485 yedek

Notre Dame de Sion Fransız lisesi: 152 asil - 486 yedek

Saint Joseph Fransız Lisesi: 198 asil - 782 yedek

Üsküdar Amerikan Lisesi: 84 asil - 472 yedek

Robert Lisesi (erkek): 111 asil - 78 yedek

Robert Lisesi (kız): 111 asil - 143 yedek

Koç Lisesi (erkek): 30 asil - 232 yedek

Koç Lisesi (kız): 30 asil - 186 yedek