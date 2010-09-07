-ÖZEL OKULLARA ÖN KAYITLAR 9 AĞUSTOS'TA ANKARA (A.A) - 09.07.2010 - İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin bu yıl girdiği Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarına göre öğrenci kabul edecek özel okullara ön kayıtlar 9 Ağustos'ta başlayacak. Ön kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları ise 16-17 Ağustos'ta alınacak. SBS 8. sınıf sonuçlarına göre, sınavda 921'i özel, 623'ü devlet okullarından olmak üzere toplam 1544 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlaması, bu öğrencilerin aynı özel okulu tercih etmesi durumunda bu okula kayıtlarının nasıl olacağı sorusunu gündeme getirdi. Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Gülan, özel okullara öğrenci kaydı ile ilgili esasların ''2010 Özel Okullar Başvuru Kılavuzu''nda yer aldığını belirterek, SBS'de tam puan alarak aynı okula kayıt yaptıran adayların belirlenen şartlara göre sıralanacağını söyledi. Bunun için herhangi bir sorun yaşanmayacağını belirten Gülan, kontenjan dahilinde öğrencilerin kayıtlarının gerçekleşeceğini belirtti. -PUANLAR EŞİT OLURSA...- Özel okullar bu yıl ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin girdiği SBS'ye göre öğrenci kabul edecek. Kılavuzda yer alan bilgiye göre, özel okullara 8. sınıf SBS'ye giren ve okulun açıkladığı taban puanın üzerinde puan almış her aday başvuruda bulunabilecek. Özel okullara ön kayıtlar 9-13 Ağustos tarihlerinde yapılabilecek. Bu okullara kayıt kabullerde öğrenci velisinin ''Sınav Sonuç Belgesi''nin aslını ibraz etmesi gerekiyor. Adaylar, puanı tutan birden fazla özel okula ön kayıt yaptırabilecek. Kesin kayıtlarda adayların puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla, ''Türkçe puanı yüksek olan, Matematik puanı yüksek olan, Fen Bilgisi puanı yüksek olan, Sosyal Bilgiler puanı yüksek olan, Yabancı dil puanı yüksek olan, 8.sınıf yıl sonu okul puanı yüksek olan, 7. sınıf yıl sonu okul puanı yüksek olan ve yaşı küçük olan adaya öncelik verilecek. Ön kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları ise 16-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Özel okullara ikinci ön kayıtlar 18-20 Ağustos, üçüncü ön kayıt ise 24-27 Ağustos'ta yapılacak. Ön kayıt sonucunda herhangi bir okula kesin kaydını yaptırarak geri alan adaylara resmi bir okula gitseler dahi, Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği'ndeki maddeye göre ödedikleri ilk taksitin yüzde 80'i iade edilecek. Bu adaylar daha sonra aynı okula başvuruda bulunamayacak. Öğrenci kabul edecek bazı özel okullar ve kontenjanları şöyle: ''Alman Lisesi-130, Amerikan Robert Lisesi 110(kız)-110(erkek), St. Benoit Fransız Lisesi-192, St. Joseph Fransız Lisesi-154, St. Michel Fransız Lisesi-100, İtalyan Lisesi-80, St. Georg Avusturya Tic. Lisesi-100, İzmir Amerikan Koleji-144, Tarsus Amerikan Koleji 36(kız)-36(erkek).''