Özel okul parasının yarısı aileden yarısı devletten

Maliye Bakanı Şimşek, "İlköğretimdeki öğrencinin bize yıllık maliyeti diyelim ki 2 bin 500 lira. Öğrenci için 1500 lira verelim, üstünü koyabilen üstüne koyabilen çocuğunu özel okla göndersin.



Hürriyet gazetesinden Vahap munyar, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü ve yazdı. İşte Vahap Nunyar'ın "Yarısı aileden yarısı bizden" başlıklı yazısı:

Geçen hafta içinde Murat Sabuncu’nun Sky Türk 360’daki Ekonomi Manşeti programında konuk ettiği Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Abdurrahman Yıldırım, Uğur Gürses ve benim de yönelttiğim soruları yanıtlarken söz öğretmen atamalarına geldi:

- 2002-2003 döneminden buyana 317 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik.



Murat Sabuncu, atama bekleyen öğretmenlerin Twitter üzerinden yönelttiği sorulara da yanıt veren Mehmet Şimşek, şu noktanın altını çizdi:

- Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımızla koordineli yürüyoruz. Bakanlığımızın kadro taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Şimdi 4+4+4 sistemi de yeni kadro ihtiyacı ortaya çıkaracak. Ona göre de gereğini yapmaya çalışacağız.



Ardından AK Parti iktidarının eğitim bütçesine verdiği öneme dikkat çekti:

- Eğitim bütçemiz 11 milyar liradan 56 milyar liraya çıktı.



Sonra bu konuda kaynak ihtiyacına bakışını ortaya koydu:

- Gerekirse eğitim altyapısı için spesifik olarak borçlanma yapmak yoluna gitmeliyiz.

Bu noktada özel sektörün eğitimden aldığı payın düşüklüğüne işaret etti:

- Özel okulların eğitim sistemimizdeki payı yüzde 2 düzeyinde. Bunun yüzde 20’lere çıkması lazım.



- Nasıl olacak bu?



- Bakın, örneğin ilköğretimdeki bir öğrencinin bize yıllık maliyeti diyelim ki 2 bin 500 lira. Öğrenci başına 1500 lira versek, durumu müsait olan vatandaşımız üstüne bir miktar daha koyup çocuğunu özel okula gönderse diye düşünüyoruz.



- Bu formülün kendilerini de rahatlatacağına vurgu yaptı:

- Verdiğim 1500 liralık katkıyla vatandaş çocuğunu özel okula gönderme yolunu seçerse o zaman bizim yükümüz azalmış olur. Her ilköğretim öğrencisi başına 1000 lira devletin kasasında kalır. Onu da eğitim altyapısını daha da iyileştirmeye yönlendirme şansı yakalarız.



- Bu sisteme hemen geçebilecek misiniz?

- Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte üzerinde çalışıyoruz.



- Bu uygulamayı başlatınca özel okulların kontenjan açığı sıkıntısı da önemli ölçüde ortadan kalkar değil mi?

- Özel okullarda 400 bin civarında kontenjan açığı söz konusu. Öte yandan devlet hâlâ derslik sıkıntısı yaşıyor. Böylece boş olan kapasiteyi de devreye almış olacağız.

- Bu yöntem sağlıkta çok işe yaradı. Küçük veya büyük, farkını verebilen vatandaş özel hastanelere de yönelebildi. Aynı şey eğitimde de beklenebilir mi?

- Hedefimiz vatandaşımızın memnun kalacağı bir sistemi devreye alabilmek.

Maliye Bakanı’nın sorularımızı yanıtladığı program çarşamba gecesi gerçekleşti... Başbakan Tayyip Erdoğan, ertesi gün uzun süredir beklenen teşvik paketinin ana hatlarını açıkladı...

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, cuma sabahı paketin ayrıntılarını anlattı. Aynı günün akşamında Habertürk TV’nin Basın Kulübü programına konuk oldu. Hem sabahki açıklamaları sırasında, hem de Habertürk’te benim de katıldığım programda özel sektör eğitim yatırımlarının da teşvik kapsamına alındığını vurguladı...

Hükümet bir yandan yeni özel okul yatırımlarının artmasını destekleyecek, diğer taraftan vatandaşın çocuğunu buralara göndermesini teşvik edecek...

Bir yandan 4+4+4 devreye girecek, diğer taraftan özel okulların önünü açacak plan eğitim sisteminde önemli değişiklikleri gündeme getierecek...

Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz...

Başbakan sordu: Artvin neden 4’üncü bölgede

GEÇEN cuma sabahı teşvik paketinin ayrıntılarını açıklayan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, akşam da Habertürk TV’de Buse Biçer’in yönettiği Basın Kulübü programına katıldı. Osman Saffet Arolat, Abdurrahman Yıldırım, Yavuz Barlas, Sami Altınkaya, Güntay Şimşek ve ben de sorularımızla katkıda bulunmaya çalıştık.

Hepimizin en çok takıldığı konu, belirlenen 6 bölgeye illerin hangi kriterlere göre alındığıydı. Çağlayan, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın da perşembe günü altını çizdiği ayrıntıyı yineledi:

- 81 ilimizin sosyo ekonomik durumu Kalkınma Bakanımız Cevdet Yılmaz ve ekibinin titiz çalışmayla ortaya çıktı. İllerimizin sosyo ekonomik gelişmişlikleri sıralaması 2003 yılından beri yenilenmemişti. O sıralama epey tartışma çıkarmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 61 farklı kriteri dikkate alarak sıralamayı önümüze koydu.

Abdurrahman Yıldırım araya girdi:

- Artvin’in neden 5’inci bölge değil de 4’üncü bölgeye alındığını pek anlamış değilim.

Tartışmayı daha da alevlendirmek üzere şu soruyu araya sıkıştırdım:

- İllerin sosyo ekonomik gelişmişlik listesini açıklayın, herkes neyin nasıl olduğunu görsün.

Zafer Çağlayan, Abdurrahman Yıldırım’ın sorusuna yanıt verdi:

- Sayın Başbakanımız da Arvin’le ilgili soruyu aynen sordu.

- Kendisine ne yanıt verdiniz?

- İllerin hangi bölge kapsamına gireceğini 61 kritere göre oluşturulan listenin ortaya koyduğunu anlattık.

- Açıklayın şu listeyi, herkes görsün.

Zafer Çağlayan, illerin listesini açıklamak yerine, bu konunun mimarı Cevdet Yılmaz’ın programa bağlanmasını sağlayıp, ondan yardım istedi:

- Cevdetciğim, akradaşlar burada beni sıkıştırıyor. Şu 61 kriteri biraz anlatabilir misin?

Cevdet Yılmaz kriterlerden örnekler verdi:

- Eğitim durumu, sağlık altyapısı, yollardaki asfalt, yaşam kalitesi, cep telefonu sahipliği, okul sayısı, internete bağlanma oranı, deniz yolu, mali durum gibi konuların ayrıntılarının dikkate alındığı 61 kritere göre illerimiz sıralandı, 6 bölgeli harita böylece ortaya çıktı.

Zafer Çağlayan, Gaziantep’le Kayseri örneğine dikkat çekti:

- Aslında Gaziantep bugün gurur verici bir şekilde ekonomik faaliyet ve büyüklük açısından Kayseri’den öndedir. Ancak, bölgesinden aldığı göç Gaziantep’in 3’üncü bölgede yer almasına yol açmıştır. Kayseri ise 2’nci bölgeye girmiştir.

Çağlayan, teşvikleri merakla bekleyen iş dünyasının genelde paketi beğendiğini vurguladı:

- Şu ana kadar önemli bir eleştiri almış değiliz. Çok kapsamlı ve hemen her ayrıntıya cevap veren bir teşvik paketi oldu.

Belki ilk anda eleştiriler gündeme gelmedi. Ancak, bu teşvik haritası da iller arasında, “Biz daha alt kademede kalıp, daha çok teşvik almalıydık. Komşumuz daha çok yatırım çekecek” tartışması çıkaracak...



