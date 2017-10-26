Özel okul öğrenciler dersteyken kapatıldı

İzmir'in Bornova İlçesi’nde, öğrenciler dersteyken Özel Umut Temel Lisesi 'FETÖ' ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle kapatıldı. İşlemler sırasında derste olan öğrenciler dışarı çıkarıldı.

Bornova’da eğitim ve öğretim veren Özel Umut Temel Lisesi’nin 6749 sayılı kanun çerçevesinde yapılan araştırma sonucunda 'FETÖ'yle bağlantısı olduğu iddia edildi.

Alınan karar gereği Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile İzmir Defterdarlığı okula gelerek kapatma işlemini gerçekleştirildi. Kapatma işlemi sırasında polis, okul çevresinde güvenlik önlemi alırken, dersteki öğrenciler dışarıya çıkartıldı.

Kapatma kararını öğrenen öğrenciler, durumu ailelerine bildirdi. Bunun üzerine okula gelen veliler yetkililerden bilgi almak istedi.

Velileri, çocuklarının bundan sonraki durumunu sordu, kapatma işlemini endişeli gözlerle seyretti.

Kapatma işlemi sırasında öğrencilere ve okula ait kitaplar, poşetlere konularak dışarıya çıkarıldı.

İl Milli Eğitim Müdüründen açıklama

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, 'FETÖ' soruşturmalarının hassasiyetle devam ettiğini, 'FETÖ' ile irtibatlı ve iltisaklı olabilecek eğitim kurumlarını yakından incelediklerini belirterek, Özel Umut Temel Lisesinde de böyle bir durum tespit ettiklerini, bu nedenle okula el koyduklarını söyledi.

Hangi maddeden işlem yapıldı?

Okulun, 6749 sayılı kanunun ikinci maddesi olan "Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen; sayılı listede yer alan özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonlarının üçüncü fıkrasına uyarınca milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı belirlenen ve ekli listelerde yer almayan özel ve vakıf sağlık kurum ve kuruluşları, özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonları, vakıflar, dernekler, vakıf yükseköğretim kurumları, sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonlar, ilgili bakanlıklarda bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine bakan onayı ile kapatılır" maddesine göre kapatıldığı öğrenildi.