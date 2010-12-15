-ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA YENİ DÜZENLEME ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel liselere öğrenci alımında yeni düzenleme yaptı. Özel liselere, ''Ortaöğretime Yerleştirme Puanı (OYP)'' veya ''Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Puanı'' esas alınarak veya alınmadan öğrenci kaydı yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikte, özel liselere öğrenci alımına ilişkin madde yeniden düzenlendi. Eski düzenlemedeki ''Fen ve sosyal bilimler lisesi programı uygulayan özel ortaöğretim okullarına, Bakanlığın resmi benzeri okullarına geçişteki sistemle öğrenci alınır. Anadolu lisesi, genel lise veya diğer lise programı uygulayan özel ortaöğretim okulları, kurum yönetmeliğinde belirtilmek kaydıyla ilköğretim öğrencilerinin OYP sonuçlarını esas alarak veya almadan kayıt yapabilirler'' hükmü, ''Özel ortaöğretim okulları, kurum yönetmeliklerinde belirtmek kaydıyla Ortaöğretime Yerleştirme Puanı OYP veya SBS Puanını esas alarak ya da almadan kayıt yapabilirler'' şeklinde değiştirildi. Yeni yönetmelikte, yeni açılacak özel okul, kurs, dershane, motorlu taşıt sürücü kursu, öğrenci etüt eğitim merkezi, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve benzeri özel öğretim kurumları için istenen bazı belgeler ayrıntılı olarak yeniden düzenlendi. Buna göre, kurum açılacak binanın, sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin bayındırlık ve iskan müdürlükleri, yetkili yapı denetim kuruluşları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor alınacak. Ayrıca, kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il sağlık müdürlüğünden, yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünden rapor istenecek. Açılacak milletlerarası okullar için bu belgelerin yanı sıra uygulayacakları programın, diğer ülke/ülkeler tarafından denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumdan belge alınması koşulu getirildi. Belirtilen belgelerin eksiksiz ve uygun olması halinde müracaatla ilgili inceleme yapmak üzere il milli eğitim müdürlüğünce en az iki eğitim müfettişi görevlendirilecek. -100 METRE NASIL ÖLÇÜLECEK?- Yönetmelikteki, ''Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü ilaç satılan yerlerin okul öncesi ilköğretim ve ortaöğretim okulu binalarından kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Ölçüm yapılırken binaların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları, kapıların birden fazla olması durumunda ise en yakın kapı esas alınır'' maddesine, ''100 metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır'' hükmü eklendi. Yönetmeliğe göre, ilköğretim ve ortaöğretim okuluyla özel eğitim okulu açılacak binaların, kullanım hakkının tamamının okula ait bahçe içerisinde ve müstakil olması; bedensel özürlü bireylere ait öğretim programı uygulayan özel eğitim okulu açılacak binalarda, fizyoterapi salonunun binanın giriş katında, üst ve/veya alt katta olması halinde ise binada bedensel özürlü bireylerin kullanımı için gerekli standartlara uygun asansör bulunması gerekiyor. Aynı kurucuya ait kurumlardan sadece özel okullar, belirli bölümleri birlikte kullanılacak şekilde aynı binada bulunabilecek. Ancak, milletlerarası özel okullar diğer özel okullarla aynı binada olmayacak. Özel öğretim kurumlarında eğitim-öğretim ve yönetim hizmetlerinin, asıl görevi bu kurumlarda olan eğitim personeli tarafından yürütülmesi esas olacak. Yeni açılan kurumlar öğretime başladığında kurumun mevcut ders saati sayısının en az üçte birinin asıl görevli aylık ücretli, diğerlerinin ise ders saati ücretli olarak görevlendirilmesi, kurumun açılışından üç yıl sonra ise eğitim personelinin en az üçte ikisinin asıl görevli aylık ücretli olması zorunlu tutuldu. Özel öğretim kurumlarında görevli usta öğreticilerle özel eğitim okulu ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli uzman öğretici olarak görevlendirilenler, aylık karşılığı haftada en fazla 40, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli öğretmenler ise aylık karşılığı en fazla 20, ders saat ücret karşılığı da en fazla 20 olmak üzere haftada toplam 40 saat ders görevi yapacaklar. Usta öğreticilerle özel eğitim okulu ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli uzman öğreticiler, kurumunun muvafakatiyle bir başka kurumda ders saati ücretli olarak haftalık toplam ders saati sayısı 40 saati geçmemek şartıyla görevlendirilebilecekler. -AZINLIK OKULUNA ATAMADA, OKULUN GÖRÜŞÜ ALINACAK- Yönetmeliğin, ''yabancı ve azınlık okullarında görevlendirme'' başlıklı maddesinde yapılan değişikliğe göre, azınlık okullarında, ''Türkçe ve Türkçe kültür dersi öğretmenleri, 20 Mayıs 1955 tarihli ve 6581 sayılı Azınlık Okulları Türkçe ve Türkçe Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında Kanun hükümlerine göre okul müdürlüğünün teklifi, valiliğin onayıyla en fazla 5 yıl süreyle Bakanlığın görüşü alınarak görevlendirilecek. Bu öğretmenlerin görev süreleri, Bakanlığın görüşü alınarak valilikçe birer yıllığına uzatılabilecek. Bunlardan birinin okul müdürlüğünün görüşü alınarak il milli eğitim müdürlüğünce teklif edilmesi ve teklifin valilik ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde valilikçe müdür başyardımcısı olarak ataması yapılacak.'' Eski düzenlemede, Türkçe ve Türkçe kültür dersi öğretmenlerini okul müdürlüğü yerine il milli eğitim müdürlüğü valiliğe teklif ediyordu. Azınlık okullarında, ''Okul müdürü; kurucu veya kurucu temsilcisinin, diğer yönetici ve öğretmenler ise okul müdürü ve kurucu veya kurucu temsilcisinin ortak teklifleri ile valilikçe atanacak.'' Resmi okullarda görevli yöneticilerle özel öğretim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenler de belirli kurallar çerçevesinde bu okullardaki öğretmenlere tanınan ''başka bir okulda ek ders görevi yapabilme'' hakkından yararlanamayacak. Özel öğretim kurumlarından ayrılan personele, altı ay geçmedikçe aynı kurumda görev verilemeyeceğine ilişkin hüküm yönetmelikten kaldırıldı. Eski düzenlemedeki, ''Özel Türk ilköğretim okullarının bünyesinde ana sınıfı açılması zorunludur. Ancak aynı kurucuya ait aynı ilde anaokulu bulunan kurucuların ilköğretim okullarında ana sınıfı açma, isteğe bağlıdır. Ana sınıfı öğrenci sayısı okulun kontenjanı dikkate alınarak belirlenir'' hükmü, ''Özel Türk ilköğretim okullarının bünyesinde ana sınıfı açılabilir'' şeklinde değiştirildi.