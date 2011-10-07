-Özel Medipol Hastanesi'nden "Tenzile Erdoğan" açıklaması İSTANBUL (A.A) - 07.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın saat 07.30'da ani gelişen dolaşım bozukluğu nedeniyle tekrar yoğun bakıma alındığı, ancak yapılan müdahalelere rağmen saat 9.15'te hayatını kaybettiği bildirildi. Özel Medipol Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''Sayın Başbakanımızın anneleri Tenzile Erdoğan (88), 30 Eylül 2011 saat 18.00'de akut karın tablosuyla hastanemize getirildi. Gerekli tıbbi hazırlıkları takiben gangrenöz kolesistit, peritonit, ağır sepsis tanılarıyla ameliyata alındı. Ameliyat sonrası 5 gün yoğun bakımda tedavi gören hasta, klinik durumunun iyileşmesi üzerine 6 Ekim 2011'de normal servise alındı. Bugün saat 07.30'da ani gelişen dolaşım bozukluğu nedeniyle tekrar yoğun bakıma alınan hastamız, yapılan müdahalelere rağmen saat 09.15'te kaybedildi.''