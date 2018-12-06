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(ÖZEL) MALTEPE'DE KALDIRIM ÇÖKTÜ, PARK HALİNDEKİ ARAÇ ASKIDA KALDI (1)

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)  Maltepe İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi üzerindeki kaldırımın bir bölümü çöktü

06 Aralık 2018 12:21

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA) 
Maltepe İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi üzerindeki kaldırımın bir bölümü çöktü. Temel kazma çalışmaları yapılan bir inşaat alanının yanındaki kaldırımda meydana gelen çökmede, kaldırıma park eden bir aracın ön sol lastiği askıda kaldı. Olay yerine zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridi içine alınan alandaki aracın kurtarma çalışmaları devam editor. 

Görüntü dökümü:
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-Çökme meydana gelen kaldırım
-Aracın görüntüsü
-Zabıta ve itfaiye ekipleri
-Genel ve detaylar

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