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Spor

ÖZEL MAÇTA KAMERAYA ÇARPAN ROBİNHO YARALANDI DUBAİ (A.A)

03 Ocak 2011 12:54

-ÖZEL MAÇTA KAMERAYA ÇARPAN ROBİNHO YARALANDI DUBAİ (A.A) - 03.01.2011 - İtalya'nın Milan takımının Brezilyalı forveti Robinho, Dubai'nin El Ahli takımıyla oynanan hazırlık maçında taç çizgisi kenarındaki televizyon kamerasına dizini çarparak yaralandı. Hazırlıklarını Dubai'de sürdüren Milan'ın El Ahli'yi 2-1 yendiği maçın 85. dakikasında topu kontrol etmek için taç çizgisine doğru koşan Robinho, çizginin hemen kenarındaki kameraya çarptı ve yerde kaldı.  Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, oyundan aldığı Robinho'nun dizinde ve dizinin altında kesikler bulunduğunu, ancak 6 Ocak'ta ligde Cagliari ile oynanacak maça yetişeceğini söyledi. Kameranın durması gereken yerde olduğunu belirten Allegri, ''Bu futbol maçlarındaki bir sorun. Maalesef oyuncu kameraya çok yaklaştığını fark etmedi'' dedi.

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