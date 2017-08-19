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Spor

Özel Maç: Yeşil Bursa AŞ-Orhangazi Belediyespor: 2-2

Hasan BOZBEY/ BURSA (DHA)- SPOR Toto 3

19 Ağustos 2017 22:37

Hasan BOZBEY/ BURSA (DHA)- SPOR Toto 3.Lig’de mücadele edecek olan Orhangazi Belediyespor, lig öncesi son hazırlık maçını Yeşil Bursa AŞ ile yaptı ve 2-2 berabere kaldı. Bursa Minareli Çavuş Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Orhangazi Belediyespor Mustafa Cevret’in golüyle 1-0 önde kapadı. Yeşil Bursa AŞ, ikinci yarıda İsmail’in serbest vuruştan attığı golle 1-1’lik eşitliği sağladı. Golden sonra tekrar yüklenen Orhangazi Belediyespor Yeşil Bursa’nın defans oyuncusunun kendi kalesine attığı golle durumu 2-1’e getirdi. Maçın son bölümünde Yeşil Bursa Ozan ile bulduğu golle durumu 2-2’ye getirdi. Maçta başka gol olmayınca iki Bursa takımının maçı 2-2 sona erdi. 

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