Özel Kuvvetler'deki aramayla ilgili yayın yasağı talebine ret

Genelkurmay Seferberlik Tetkik Kurulu Komutanı, Ankara Bölge Başkanlığı'nda arama yapılan iki odada, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 125. maddesinde belirtilen “devlet sırrı” kapsamında bilgilerin bulunduğunu belirterek, buna ilişkin “önleme ve yayın yasağı” talebinde bulundu.



Komutanlığın taleplerini değerlendiren, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğine, söz konusu talepleri içeren dilekçesini sundu.



Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği, Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'ndaki aramaya ilişkin olarak, buradaki “devlet sırrı” kapsamındaki bilgilerle ilgili önleme ve yayın yasağı talebini reddetti.



Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'nin ret kararına itirazda bulunacağı öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısının talebi doğrultusunda, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimi tarafından, Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda arama kararı verilmişti.

Aramaya, bu kararı veren Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimi de katılmıştı. Başkanlıkta, “devlet sırrı” kapsamındaki bilgilerin yer aldığı iki odadaki arama, CMK'nın 125. maddesi uyarınca kararı veren hakim tarafından yapılmıştı.



CMK'nın 125. maddesinde ise şu hükümler yer alıyor:

“Bir suç olgusuna ilişkin bilgileri içeren belgeler, devlet sırrı olarak mahkemeye karşı gizli tutulamaz.

Devlet sırrı niteliğindeki bilgileri içeren belgeler, ancak mahkeme hakimi veya heyeti tarafından incelenebilir. Bu belgelerde yer alan ve sadece yüklenen suçu açıklığa kavuşturabilecek nitelikte olan bilgiler, hakim veya mahkeme başkanı tarafından tutanağa kaydettirilir.



Bu madde hükmü, hapis cezasının alt sınırı beş yıl veya daha fazla olan suçlarla ilgili olarak uygulanır.”

