Özel kuvvetlerde ilk; TSK dışından personel alınacak

Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ilk kez silahlı kuvvetler dışından personel alınacağı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı alımda şartları sağlayan sivil adaylar, doğrudan bordo bereli olmak için eğitilecek, bordo bereli subay ve astsubay olabilecek.

CNN Türk'ten edinilen bilgiye göre, Bakanlığın Personel Temin Dairesi Başkanlığı'nca yapılacak alım, birçok açıdan ilk olma özelliği taşıyor.

İlk defa Bakanlık tarafından personel alımı yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı'nın teşkilat yapısı ve görevlerine yönelik gerçekleştirilen düzenlemelerin ardından Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ilk defa bakanlık tarafından personel alımı yapılacak. Söz konusu alım, komutanlığa dışarıdan subay ve astsubay temini bakımından da ilk olma özelliği taşıyor.

Bu kapsamda komutanlığa 200 muvazzaf subay ve 500 muvazzaf astsubay alınacak. Muvazzaf subaylığa başvuracak adayların en az lisans mezunu olması ve ilgili KPSS puan türünden en az 50 alması gerekiyor. Astsubaylığa başvurular için ise en az ön lisans mezunu olma ve ilgili KPSS puan türünden en az 50 alma şartı aranıyor.