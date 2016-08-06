Özel Kuvvetler'de 90 asker tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları, Özel Kuvvetler'de oluşturulan bir komisyon tarafından belirlenen 90 personel, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



15 Temmuz darbe girişimi sırasında cuntacı Tuğgeneral Semih Terzi ile emrindeki bir grup asker tarafından ele geçirilmeye çalışılan Özel Kuvvetler Komutanlığı, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, darbeye karışan personelini belirlemek için çalışma başlattı.

hürriyet'in haberine göre; Özel Kuvvetler Karargahı'nın kamera görüntüleri ve personel kimlik kartlarıyla yapılan giriş-çıkışlara ilişkin bilgiler incelemeye alındı.



Komisyon, darbe girişimine karıştığı şüphesi bulunan personeli, idari soruşturma kapsamında "mülakata" aldı. Darbe teşebbüsüne karıştığı belirlenen askerler, adli işlem için Gölbaşı Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından zanlılar, soruşturmayı yürüten savcılara ifade verdi. Bugüne kadar darbe girişimine karıştığı iddiası ile yaklaşık 90 personel tutuklandı.

Etkin pişmanlıktan yararlarmak istediler

Söz konusu askerlerden bazıları, ifadelerinde "etkin pişmanlık hükümlerinden" yararlanmak istediklerini söyledi. Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki komisyonun, çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında bugüne kadar 3'ü emniyet mensubu, 96'sı asker, 5'i sivil olmak üzere toplam 104 şüpheli tutuklandı, 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 12 şüphelinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.