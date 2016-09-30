T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Özel Kuvvetler ‘darbe’ raporu hazırladı

Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, rapor için 4 albayı görevlendirdi

30 Eylül 2016 20:45

Darbe girişimi sırasında cuntacıların ele geçirmek istediği Özel Kuvvetler Komutanlığı’nca, 15 Temmuz gecesi karargâhta yaşananların detaylarıyla anlatıldığı bir rapor hazırlandı.

Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın görevlendirdiği 4 albayın hazırladığı raporun, darbe soruşturmasını yürüten Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığına gönderildiği öğrenildi.  Muhabirinin edindiği bilgiye göre darbe girişiminin yaşandığı gece cuntacı general Semih Terzi’nin ele geçirmek istediği Özel Kuvvetler Komutanlığı karargâhında yaşanan gelişmeler bir rapor haline getirildi.

15 Temmuz gecesi başlayan ve sabah saatlerinde bastırılan darbe girişiminin bütün safhalarının yer aldığı rapor askerlerin ifadeleri, karargâhtaki kamera kayıtları, personel giriş çıkış bilgileri ve özel olarak kurulan ekibin yürüttüğü idari soruşturma sonuçlarını içeriyor. Raporun son bölümünde ise darbeci general Terzi ile Diyarbakır’dan Ankara’ya gelen bordo bereli askerlerle ilgili bilgi yer aldı.  

Rapora göre, Terzi’nin Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulmasının ardından askerler, tim komutanlarının aracılığıyla Zekai Aksakallı’ya ulaşarak durumu anlattı. Tuğgeneral Terzi ve Binbaşı Fatih Şahin’in hain olduğunu öğrenen timdeki askerler, Albay Ümit Bak ile çok sayıda üst rütbeli darbeciyi derdest etti.

 

Aynı askerlerin, sonraki günlerde de karargahtaki darbeci askerlere yönelik gözaltı işlemleri yapılmasına yardımcı oldukları raporda ifade edildi. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen raporun, hazırlanacak fezlekeyle birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edileceği belirtildi.

ETİKETLER

15 temmuzözel kuvvetlerzekai aksakallırapor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24