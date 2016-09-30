Özel Kuvvetler ‘darbe’ raporu hazırladı

Darbe girişimi sırasında cuntacıların ele geçirmek istediği Özel Kuvvetler Komutanlığı’nca, 15 Temmuz gecesi karargâhta yaşananların detaylarıyla anlatıldığı bir rapor hazırlandı.

Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın görevlendirdiği 4 albayın hazırladığı raporun, darbe soruşturmasını yürüten Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığına gönderildiği öğrenildi. Muhabirinin edindiği bilgiye göre darbe girişiminin yaşandığı gece cuntacı general Semih Terzi’nin ele geçirmek istediği Özel Kuvvetler Komutanlığı karargâhında yaşanan gelişmeler bir rapor haline getirildi.

15 Temmuz gecesi başlayan ve sabah saatlerinde bastırılan darbe girişiminin bütün safhalarının yer aldığı rapor askerlerin ifadeleri, karargâhtaki kamera kayıtları, personel giriş çıkış bilgileri ve özel olarak kurulan ekibin yürüttüğü idari soruşturma sonuçlarını içeriyor. Raporun son bölümünde ise darbeci general Terzi ile Diyarbakır’dan Ankara’ya gelen bordo bereli askerlerle ilgili bilgi yer aldı.

Rapora göre, Terzi’nin Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulmasının ardından askerler, tim komutanlarının aracılığıyla Zekai Aksakallı’ya ulaşarak durumu anlattı. Tuğgeneral Terzi ve Binbaşı Fatih Şahin’in hain olduğunu öğrenen timdeki askerler, Albay Ümit Bak ile çok sayıda üst rütbeli darbeciyi derdest etti.

Aynı askerlerin, sonraki günlerde de karargahtaki darbeci askerlere yönelik gözaltı işlemleri yapılmasına yardımcı oldukları raporda ifade edildi. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen raporun, hazırlanacak fezlekeyle birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edileceği belirtildi.