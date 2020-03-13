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Özel kreş ve gündüz bakımevleri de Koronavirüs nedeniyle tatil edildi

13 Mart 2020 09:43

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 16 Mart'tan itibaren tatil ilan edildiğini duyurdu.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni tip Koronavirüs'e karşı tedbir almak amacıyla yapılan çalışmalarımız kapsamında, bakanlığımız tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart’tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir." ifadelerini kullandı. 

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