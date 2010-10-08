T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÖZEL KÖMÜR OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ ZONGULDAK (A.A)

08 Ekim 2010 00:56

-ÖZEL KÖMÜR OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ ZONGULDAK (A.A) - 10.07.2010 - Zonguldak'ın Gelik beldesinde özel kömür ocağında meydana gelen göçükte bir işçi öldü, bir işçi yaralandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Esen mevkisinde, özel bir maden ocağında çalışan Hüseyin Yavuz (29) ve Ramazan Dönmez (35), tavandan toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Diğer çalışanlar tarafından göçük altından çıkarılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz yaşamını yitirdi, Dönmez ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24