-ÖZEL KÖMÜR OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ ZONGULDAK (A.A) - 10.07.2010 - Zonguldak'ın Gelik beldesinde özel kömür ocağında meydana gelen göçükte bir işçi öldü, bir işçi yaralandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Esen mevkisinde, özel bir maden ocağında çalışan Hüseyin Yavuz (29) ve Ramazan Dönmez (35), tavandan toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Diğer çalışanlar tarafından göçük altından çıkarılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz yaşamını yitirdi, Dönmez ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.