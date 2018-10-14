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(ÖZEL) JANDARMA VE POLİSTEN ORTAK TRAFİK DENETİMİ 

  Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, TEM otoyolunda ortak trafik denetimi yaptı

14 Ekim 2018 13:33

 

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı trafik ekipleri, TEM otoyolunda ortak trafik denetimi yaptı. 
TEM Otoyolu giriş ve çıkışlarındaki denetim dün akşam saatlerinde başlayarak sabah saatlerine kadar sürdü. Denetimlerde 71 sürücüye emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonuyla konuşmak ve kullanmaktan, 9 sürücü ise alkollü araç kullanmaktan ceza yazılırken 6 otomobil de trafikten men edildi.  Denetimlerde toplam 32 bin 542 TL ceza kesildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-Denetim noktası
-Denetime takılan sürücüler
-Sürücülerin alkolmetreyi üflemeleri
-Ehliyet ve ruhsatlardan detay
-Yazılan cezalardan detay
-Alkolmetreden detaylar
-Genel ve detaylar
 

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