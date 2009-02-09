'Özel istihbaratım, Karayalçın kaçacak'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'nin adayı Murat Karayalçın'ın düşen oy oranı karşısında partide huzursuzluk çıkararak kaçacağını öne sürdü. Gökçek iddia için, "Kendi özel istihbaratım" ifadesini kullandı.





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Karayalçın'ın seçimlerden kaçma hesapları yaptığını söyledi. Gökçek, "Karayalçın oy oranı düştüğü için CHP'de bir huzursuzluk çıkarıp kaçma hesabını yapıyor" dedi.



Melih Gökçek yaptığı açıklamada Karayalçın'ın yaptırdığı anketlerden istediği sonuçları alamadığını belirterek, "Karayalçın araştırma yaptırıyor, Ankara'daki oy oranı düşüyor. Bu nedenle kaçmaya çalışıyor. Özellikle ilçe belediye başkan adaylarını bahane ederek, CHP'de bir huzursuzluk çıkarıp kaçmanın hesabını yapıyor" dedi.



Adaylık baron projesi



Gökçek, Karayalçın'ın adaylığının 'Baron' projesi olduğunu ifade ederek, “Baronların şartı Murat Karayalçın'ı tek başına Ankara'dan aday yapmaktı. Bunun için Zeki Sezer'i devreye soktular ve 'Ankara hariç nerede aday gösterirsen göster' dediler. Üçüncü aşama AKP dışındaki adaylar parlatılacaktı. Dördüncü aşama ise Melih Gökçek'i aday yaptırmamak vardı. Gökçek'in aday yapılmaması halinde plan son aşamasına gelmiş olacaktı. Dördüncü aşama hayata geçirilmiş olsa idi Melih Gökçek'i başka partiden aday yaptırma gündeme gelecekti. Ama bu oyunun dördüncü aşamada bozulması ile baronların planı suya düşmüş oldu” dedi.



Karayalçın: "İddialar doğru değil"



Murat Karayalçın, çekileceği yönündeki iddialarla ilgili "Kesinlikle öyle bir şey yok. Birkaç gün önce de böyle bir haber çıkmıştı. Bu haber de yalandır” dedi. Karayalçın, kendi adına anket çalışması yaptırmadığını belirterek, “Seçim çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Çok ciddi bir kampanya yürütüyoruz. Çok değerli ilçe belediye başkan adaylarımız var. Tabii ki başka adaylarımız da vardı, böyle karar verildi. Bizim görevimiz bunların başarılarına katkıda bulunmaktır. Çankaya Belediye başkan adayımız Bülent Tanık'ı da çok eskiden beri tanırım, herhangi bir ilişkimiz olmadı" diye konuştu.