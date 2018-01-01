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'Özel insanların' yeni yıl coşkusu

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR Engellilere Hizmet Eğitim Kültür Dayanışma Derneği (AVENDER), ilçedeki 'Özel insanlar' için yeni yıl eğlencesi düzenledi

01 Ocak 2018 13:19

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR Engellilere Hizmet Eğitim Kültür Dayanışma Derneği (AVENDER), ilçedeki \'Özel insanlar\' için yeni yıl eğlencesi düzenledi.
Merkez Mahallesi\'ndeki dernek binası, saatler öncesinden  yılbaşı eğlencesi nedeniyle süslendi. Yeni yıla girme heyecanındaki engelliler, yakınları ile birlikte gelerek 2018\'e kısa süre kala bir araya geldi. Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan da, konutunun yakınındaki dernek binasına gelerek yeni yıl heyecanı yaşayan engellileri kutladı. Kaymakam Doğan, özel insanları dernek çatısı altında toplayarak onlara sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyen dernek başkanı Ahmet Halit Vardar\'ı kutlarken, \"Bu özel insanlara maddi- manevi destek veren herkese teşekkür ederiz. Bu çocuklar için daha kapsamlı ve eğitim görecekleri bir yer lazım. Yeni yılın size ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.Tüm çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum \" dedi. Yeni yıl eğlencesine Büyükçekmece Belediyesi Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyeleri de katıldı. Dernek merkezinde bir araya gelen çocuk ve gençler yeni yılı türkü ve şarkılar eşliğinde kutlarken birlikte pasta kesip doyasıya eğlendi.

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